她帶領新北防疫團隊抗登革熱 7月這13區先放誘卵桶

2019-06-27 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



去年新北市新莊區出現登革熱疫情，新北市衛生局疾病管制科長許玉芬率先布建「登革熱快篩試劑合約院所」網絡，成功將病例隱藏期從5天降至2.2天。許玉芬獲選今年模範公務人員，她表示，參考去年寶貴經驗，今年7月起會在含有菜圃的里放置誘卵桶，用科學性病媒蚊監測工具，掌握蚊子密度多寡，及早做防治。

新北市政府今天舉辦「新北市政府模範公務人員暨績優人員頒獎典禮」，新北市長侯友宜頒獎表揚15名模範公務人員及30名績優人員，並首度邀請獲獎者眷屬共襄盛舉。侯友宜表示，市府員工為所有市民全心全意工作，常常加班就是想把事情做好，這些認真、打拚的人要給他們鼓勵，而市府像是一家人，一起凝聚力量為400萬市民做最大的貢獻，讓新北市更好。

許玉芬表示，去年從1例境外移入病例開始，因為症狀輕微，並未就醫，遭周圍的蚊子叮咬感染，且主要都發生在菜圃，因此結合市府各單位合作，菜果園也納入列管場域，有了這個寶貴經驗，今年透過巡察及聯合稽查，持續掌握全市1032個里的病媒蚊資料，且預計7月起將針對新莊在內的13個行政區，於菜果園處設置誘卵桶。

許玉芬解釋，誘卵桶屬於科學性病媒蚊監測工具，可廣布菜果園內，希望透過科學性工具，客觀掌握蚊子密度多寡，也能趁早了解道環境變化，進而去防治。