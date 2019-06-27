台北市提升緊急救護 研討吸取國外經驗

2019-06-27 16:46 中央社 台北27日電



台北市消防局今天舉行研討會，邀請美國、日本等各國專家分享緊急救護成功經驗，討論提高到院前心肺功能停止病人存活率等10項計畫，盼吸取國外經驗，未來可運用至實際救護。

北市消發布新聞稿表示，為提升緊急救護（Emergency Medical Service，EMS）效能，今天舉辦「2019全球復甦聯盟台北研討會」，邀請美國、挪威、日本、新加坡等國專家學者分享EMS成功經驗，並討論有關提高到院前心肺功能停止（OHCA）病人存活率的10項計畫，包含OHCA登錄、電話指引心肺復甦術（CPR）及快速派遣等。

消防局表示，司姓男子去年9月間前往大屯山爬山時，忽然昏迷，經熱心山友協助，並在119派遣員電話指導下，持續協助CPR，陽明山國家公園管理處人員獲報後也攜帶AED前往救援，經3次電擊後，在陽明山消防分隊隊員到達後，隨即接手急救，並把傷者送醫，傷者在隔月也順利康復出院，這是都會區偏遠山區救援成功的最佳案例。

消防局說，民國88年6月成立金鳳凰專責救護隊，至今已20年，目前累計有997位到院前心肺功能停止（OHCA）民眾康復出院，近2年康復出院人數都在100人以上。

消防局表示，盼透過研討會吸取各國緊急救護經驗，未來也可應用在實際救護，會持續努力提升緊急救護效能。