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工會抗議績效獎金縮水 北市聯醫：暫時調降

2019-06-27 14:21中央社 台北27日電

北市立聯合醫院企業工會提及，非醫師人員的6月績效獎金被院方無預警調降，影響3、4000人，要求檢討成本及獎金結構。聯醫表示，是暫時調降，盈餘充足時會按比例發還員工。

聯醫工會今天在台北市議會召開記者會，出席聲援的員工手拿「還我績效獎金、拒絕成本轉嫁、柯P承諾同工同酬」等字版，並呼口號。

工會代表指出，許多員工6月初收到薪資單時，發現院方無預警調降績效獎金，只要是非醫師人員，包含護理師、藥檢師、行政人員等，依職別不同，獎金減少約新台幣1000元至4000元不等。

工會表示，院方以健保點值下降、人事成本上升為由，調降非醫師人員的績效獎金，點值換算金額後，從原本120元降至70元，獎金形同打6折，影響約3、4000人，而院方決定調降績效獎金時，並未通知或公告，讓許多基層員工錯愕。

工會說，要求院方盡快協商，並恢復原獎金制度，此外，績效獎金只占聯醫總盈餘的5%，但被稱為小金庫的聯合醫院統籌費用，院方用來支出教學研究費、行政管理費等，排擠到要發給員工績效獎金額度，要求北市府應檢討相關規定。

聯合醫院副總院長黃遵誠事後受訪表示，公家醫院員工的薪資和績效獎金是分開計算，符合發放績效獎金有8項規定用途，包含執行任務、參加競賽、教學用途等，且非醫師人員的薪資從民國103年至今，都未調降，並持續成長。

他說，工會認為績效獎金是薪資一部分，但績效獎金並非是薪資，至於為何調降非醫師人員績效獎金，是因大環境不佳，目前為暫時調整，主要是考量院方的盈餘可能無法增加，才會提出配套措施，若盈餘增加，就會核實發還給員工，且目前已通知工會，會盡快與工會協商。

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