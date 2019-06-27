新北連鎖服務業換成節能設備 最優5.7折

2019-06-27 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



為促使連鎖服務業者積極汰換耗能設備，新北市經發局今辦「新北市服務業節能之旅媒合會」，提供商家一站式服務，與13家新北綠能業者合作，展示節能產品，最低下殺5.7折。另有一對一電技師能源健檢的服務。

經發局長何怡明表示，依據台電縣市住商用電數據，新北市服務業抄表戶數逾19萬戶，數量占比高達全台17%，位居全國第一，且用電量占新北市近3成。為鼓勵服務業者踴躍換成節能設備，以簡政便民推出多元品項的設備汰換補助。

經發局指出，考量服務業者中，連鎖型企業具備統一經營、作業標準化及集中管理的特性，在節能設備汰換決策上，較易達成一呼百應的效果，可能擴散至新北甚至其他縣市分店。

經發局表示，媒合會有「前人引路」，由節電標竿業者分享節電祕訣，也協助企業「自我分析」用電習慣及選擇合適的節電方法，現場安排13家綠能業者設攤展示「節電媒合」，也能直接申請補助。