高美濕地景觀橋下有垃圾堆 中市府：將查明清除

2019-06-27 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



國際級高美濕地景觀橋下有垃圾堆，民眾反應垃圾堆很多，在台中市長盧秀燕臉書反應多次都沒下文，中市府表示，垃圾堆地點可能在保育區交界處，將查明處理單位盡速清除。

民眾今天在臉書清水小鎮反應，高美濕地是國際級景點，常有外國人觀光，他看到高美濕地景觀橋下有很多垃圾，覺得丟臉，想下去撿又怕是保育區不敢下去，向市長盧秀燕臉書反應都沒回應。