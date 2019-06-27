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高美濕地景觀橋下有垃圾堆 中市府：將查明清除

2019-06-27 12:11聯合報 記者游振昇╱即時報導

國際級高美濕地景觀橋下有垃圾堆，民眾反應垃圾堆很多，在台中市盧秀燕臉書反應多次都沒下文，中市府表示，垃圾堆地點可能在保育區交界處，將查明處理單位盡速清除。

民眾今天在臉書清水小鎮反應，高美濕地是國際級景點，常有外國人觀光，他看到高美濕地景觀橋下有很多垃圾，覺得丟臉，想下去撿又怕是保育區不敢下去，向市長盧秀燕臉書反應都沒回應。

台中市政府今天表示，景觀橋下剛好是保育區交界處，將查明是觀旅局或水利局管轄，盡速派人清除。

高美濕地景觀橋下有垃圾堆，民眾說反應已久一直沒清除。圖／取自臉書清水小鎮
高美濕地景觀橋下有垃圾堆，民眾說反應已久一直沒清除。圖／取自臉書清水小鎮
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高美濕地盧秀燕台中市
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