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空服工會四訴求讓步 專家分析長榮若不妥協的風險

檢仔聊齋：升官文化下，荒腔走板的檢警關係

身障不老騎士環島 橫跨千里寫下「愛傳騎」

2019-06-27 11:52聯合報 記者許玉娟╱即時報導

騎乘自行車是近年來最熱門的運動，但對於40萬輪椅族來說，卻是難以達成的夢想，如今有機會一圓騎車夢，經過12天風雨驕陽考驗中完成目標，並於新北市輪椅夢公園舉辦成果發表會，現場令人為之動容。

由新北市政府社會局結合輪椅夢公園推動聯盟及新北市身心障礙者體育運動總會主辦、永達保險經紀人股份有限公司冠名贊助，並獲得教育部體育署支持的「永達愛傳騎/新北身障自行車環台傳愛之旅」，邀請多位身心障礙者參與盛事，他們平均年齡55歲，騎乘手搖車，歷經12天、橫跨1,088公里，完成環台傳愛之旅，獲頒傳愛騎士勳章。

贊助相關活動長達13年的永達保經，總經理陳慶鴻除了呼籲各界響應外，也表示，10位傳愛騎士，平均年齡55歲，但看不出來是55歲的樣子，因為他們愛裡面洋溢正面能量，希望自己退休以後不會變老，唯一的方法就是做志工。

身障手搖車隊員李秀銀表示，每天騎100多公里，在豔陽及大雨中完成這項任務。另一位金吉洋笑說自己已經62歲，算是老頑童。透過手搖車可以帶給身障朋友開心喜悅，到平常到不了的地方，「開心能治百病」。

為鼓勵更多身障者出來運動，新北市政府興建輪椅夢公園，未來也將積極規畫無障礙運動場。新北市政府社會局局長張錦麗表示，對身心障礙者來說，不只是活得好，更重要能活得健康快樂。輪椅夢公園是重要的運動基地，將來也希望這樣的基地可擴散到各區。

新北市身障騎士以手搖自行車環台成功，於新北輪椅夢公園發表成果。/主辦單位提供
新北市身障騎士以手搖自行車環台成功，於新北輪椅夢公園發表成果。/主辦單位提供
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贊助商永達保經總經理陳慶鴻頒贈勳章。/主辦單位提供
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身障者自行車
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

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