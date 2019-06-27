親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

南華早報：川普同意延後新徵關稅 習近平才同意會面

交通減量50%！大阪G20，日本史上最大規模封城

北市抽驗散裝飲冰品 冰沙紅茶大腸桿菌群超標

2019-06-27 12:50中央社 台北27日電

台北市政府今天公布第2波散裝飲冰品及配料抽驗結果，飲品部分包含古早味紅茶、白咖啡冰沙等5項產品在初、複檢不合格，生菌數、大腸桿菌群超標，衛生局依法裁罰製造業者。

台北市法務局與衛生局召開記者會公布今年散裝飲冰品及配料抽驗結果。主任消保官楊麗萍表示，與衛生局自今年4月專案抽驗散裝飲冰品及配料，今天公布第2波抽驗結果，5項飲冰品在初、複檢時不符衛生標準。

她指出，初抽時有11件不符規定，通知業者限期改善，但複抽後，包含TEA TOP綠豆星冰沙、MB whitecoffee白咖啡冰沙、雀客旅館的蜜香紅茶、侯美國紅茶的古早味紅茶、初心菓寮的煎茶不符規定，生菌數、大腸桿菌超標。衛生局將依違反食品安全衛生管理法規定裁處製造業者新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

法務局表示，這次也抽驗45件配料，包含粉圓、椰果、地瓜圓、小湯圓等及4件花草茶原料，分別檢驗防腐劑、著色劑、衛生標準及農藥殘留等項目，結果均符合規定。

衛生局食品藥物管理科技正黃敬堯指出，大腸桿菌群被用來作為監測食品是否遭污染或製程有無衛生缺失的重要指標，食品檢出大腸桿菌群過多，顯示產品衛生狀態不良。

他說，衛生指標菌包含生菌數、大腸桿菌群、大腸桿菌，若超標，表示製作過程的衛生狀況、食材、器具、包裝等可能遭污染或是因工作人員個人衛生狀況不佳引起，且常溫保存也是微生物繁殖最佳環境，呼籲業者應重視製作過程、環境衛生及自主管理。

大腸桿菌抽驗
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

新北連鎖服務業換成節能設備 最優5.7折

2019-06-27 12:28

身障不老騎士環島 橫跨千里寫下「愛傳騎」

2019-06-27 11:52

農友不灑農業、用化肥 友善耕作荷花田

2019-06-27 10:50

當年西伯利亞小白鶴迷途 金山清水農地荷花田盛開好美

2019-06-27 10:18

13歲照顧盲曾祖母6年 獲孝行獎

2019-06-26 23:55

北市東區商圈空店太多 半數受訪者：政府應介入

2019-06-26 23:45

雙北公車下月起 上下車都要刷卡

2019-06-26 23:44

社子島開發 北市府讓步 擬「剔除區徵」

2019-06-26 23:43

北農年薪逾400萬？ 柯文哲：可能 韓國瑜：合法

2019-06-26 23:36

撒餌優養化 北市碧湖等3大公園擬限釣

2019-06-26 23:28

YouBike通勤綠廊 三重、板橋、新店規畫

2019-06-26 22:53

新北YouBike破1億人次 多多騎乘 來抽iPhone

2019-06-26 22:52

北市府召開社子島請願會議 少數居民出席

2019-06-26 22:49

台大醫院124週年院慶 金山鄉親捐復康巴士

2019-06-26 19:53

蘆洲永安南路塞車解決 侯友宜盼尋求共識

2019-06-26 19:52

汐止建成路車多過馬路難 增行人觸控按紐

2019-06-26 19:50

體會老人行不便 汐止厚德里備輪椅借用

2019-06-26 19:50

新北YouBike好騎 人次破億

2019-06-26 19:28

陳吉仲：台南芒果啟動加工收購 一周後評估成果

2019-06-26 18:45

30名八仙事件傷者齊聚 她：散發正能量給更多人

2019-06-26 17:55

準公共化幼兒園申請延期7月10日 北市目標80園

2019-06-26 17:40

期間限定！三重夏荷盛開 花期只到7月底

2019-06-26 15:48

新北河海音樂季首航 夏天一路嗨唱

2019-06-26 14:25

雙北公車結合大數據 7月1日起上下車刷卡

2019-06-26 13:59

新北推出夜市學堂聯盟 暑假邊吃邊玩AR、VR

2019-06-26 13:57

舊身心障礙證明將失效 新北尚有約1900人未更換

2019-06-26 13:55

湳雅夜市砍樹事件 侯友宜：市府嚴格把關執法決心

2019-06-26 13:02

世錦賽射3金將前進東京奧運 侯友宜贈2新北選手獎金

2019-06-26 11:22

鯉魚潭給水廠管線漏水修復 台中供水凌晨恢復正常

2019-06-26 10:02

台北市再添親子樂園 華山大草原遊戲場今天開放

2019-06-26 08:05

暑假太熱去哪玩？ 快去瑞芳猴硐賞壺穴、逗貓玩

2019-06-26 07:56

移工抗議「非法解僱」 勞工局：嚴禁秋後算賬

2019-05-21 12:10

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01
看更多

熱門文章

竹市東門城大改造 拆橋填平廣場縮車道擴大人行空間

2019-06-26 14:56

影／考國中校長的「補習班」 當年度創下6人上榜奇蹟

2019-06-26 20:54

嬤：這輩子沒看過這怪東西在爬 「肉龜」巡佐送龜返家

2019-06-27 08:28

韓國瑜新竹造勢場　如何前往、停車、道路管制看這裡

2019-06-27 09:20

韓國瑜29日屏東造勢取消後 換柯文哲要來了

2019-06-26 14:51

1碗僅20元！豆花叔日擺攤7小時 賺銅板支撐怪病妻兒

2019-06-27 10:19

基隆嶼重開放登島業者開高價 基市府：將協調單一窗口

2019-06-26 19:18

基隆碇內25日晚間2500戶停電 原因竟是鳥巢害的

2019-06-26 14:55

連日下雨溪水暴漲 竹37線北埔冷泉附近崩塌搶修中

2019-06-26 16:55

影／受刑人出獄前先開店 台東武陵咖啡廳全國第1例

2019-06-26 16:25

暑假來參加育樂營隊放電 桃市釋5.5萬名額

2019-06-26 17:06

光復路大坪數透天厝 行家買到了

2019-06-27 09:42

影／路口設置紅綠燈要先問過1800地主？公所澄清僅13人

2019-06-26 16:40

舊身心障礙證明將失效 新北尚有約1900人未更換

2019-06-26 13:55

老公被誤認成立委 里長婆說了一個比悲傷更悲傷的故事

2019-06-27 08:26

吃喝玩樂勁在嘉縣活動取消？縣府：假消息！如期舉辦

2019-06-26 16:25

資源回收價格直直落 韓國瑜心疼底層回收個體戶

2019-06-26 21:20

新北市獲環保署3項特優 局長劉和然獻獎

2019-06-26 15:45

基隆嶼登島船票收費不一 市府擬訂標準及罰則

2019-06-26 22:45

竹市府教育處長黃錦能上任 首位退休參議回任一級主管

2019-06-26 14:57

鐵道沒隔音牆基隆泰安里好吵 立委協調將先汰換鋼軌

2019-06-26 18:40

居民反對興建水庫連通管 水利署暫緩招標

2019-06-26 19:44

東勢林業園區 農委會不排除自營

2019-06-26 23:55

雙北公車結合大數據 7月1日起上下車刷卡

2019-06-26 13:59

竹東生態河濱公園廁所不足 竹縣府會勘決定再蓋一座

2019-06-26 14:56

陸客愛騎電動車趴趴走亂象多 金警加強宣導

2019-06-26 17:41

監委抵金門巡查 21件陳情案依舊是土地問題

2019-06-26 20:51

雙北公車下月起 上下車都要刷卡

2019-06-26 23:44

社子島開發交流會冷清 官員挨批用專業術語壓居民

2019-06-26 22:51

內用禁用一次性塑膠吸管 桃市環保局7月1日將稽查

2019-06-26 18:22

東港鹽埔漁港成垃圾港 縣府：有人深夜亂丟包

2019-06-26 14:38

台鐵鳳山站周邊推增額容積 高市估進帳逾7.6億

2019-06-26 17:09

嘉縣養雞場惡臭未解 里長請辭

2019-06-26 23:40

陳吉仲：台南芒果啟動加工收購 一周後評估成果

2019-06-26 18:45

北農年薪逾400萬？ 柯文哲：可能 韓國瑜：合法

2019-06-26 23:36

多項新制7月1日上路 新竹縣府一張圖看懂重點

2019-06-27 12:04

老樹不能倒下 因為它是許多人生命裡的共同記憶

2019-06-26 19:19

響應「天使之眼守護家園」 台南5建商捐340多萬

2019-06-26 15:46

台糖岸內畜殖場未依規定排放養豬廢水 環保局重罰百萬

2019-06-26 13:55

當年西伯利亞小白鶴迷途 金山清水農地荷花田盛開好美

2019-06-27 10:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top