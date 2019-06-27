北市抽驗散裝飲冰品 冰沙紅茶大腸桿菌群超標

2019-06-27 12:50 中央社 台北27日電



台北市政府今天公布第2波散裝飲冰品及配料抽驗結果，飲品部分包含古早味紅茶、白咖啡冰沙等5項產品在初、複檢不合格，生菌數、大腸桿菌群超標，衛生局依法裁罰製造業者。

台北市法務局與衛生局召開記者會公布今年散裝飲冰品及配料抽驗結果。主任消保官楊麗萍表示，與衛生局自今年4月專案抽驗散裝飲冰品及配料，今天公布第2波抽驗結果，5項飲冰品在初、複檢時不符衛生標準。

她指出，初抽時有11件不符規定，通知業者限期改善，但複抽後，包含TEA TOP綠豆星冰沙、MB whitecoffee白咖啡冰沙、雀客旅館的蜜香紅茶、侯美國紅茶的古早味紅茶、初心菓寮的煎茶不符規定，生菌數、大腸桿菌超標。衛生局將依違反食品安全衛生管理法規定裁處製造業者新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

法務局表示，這次也抽驗45件配料，包含粉圓、椰果、地瓜圓、小湯圓等及4件花草茶原料，分別檢驗防腐劑、著色劑、衛生標準及農藥殘留等項目，結果均符合規定。

衛生局食品藥物管理科技正黃敬堯指出，大腸桿菌群被用來作為監測食品是否遭污染或製程有無衛生缺失的重要指標，食品檢出大腸桿菌群過多，顯示產品衛生狀態不良。

他說，衛生指標菌包含生菌數、大腸桿菌群、大腸桿菌，若超標，表示製作過程的衛生狀況、食材、器具、包裝等可能遭污染或是因工作人員個人衛生狀況不佳引起，且常溫保存也是微生物繁殖最佳環境，呼籲業者應重視製作過程、環境衛生及自主管理。