農友不灑農業、用化肥 友善耕作荷花田

2019-06-27 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市金山區清水農地使用友善耕作方式，除了保護遷徙中的候鳥，因為不使用農藥、化學肥料，水質清淨，栽種的荷花整株都能安心食用，農業局表示，希望藉由「友善田園栽種計畫」，增加新北市友善農地面積及農友人數。

農友黃正俊表示，在103年12月時，他發現有迷途西伯利亞小白鶴飛到金山清水農地時，開始響應農業局「友善田園區域計畫」，其他的農友受到影響，不再施用化肥與不灑農藥、除草劑，以撿拾福壽螺等友善耕作方式管理田區。

黃正俊表示，現在清水友善耕作農地已經有3公頃，栽種荷花、甘藷、筊白筍、蓮藕，在每年端午節後是友善荷花盛產期，總是湧入遊客來賞花、買花。

清水農地位於磺溪出海口與清水溪交匯處的河口農地，是候鳥遷徙路線的中繼站，水質清淨，因為無噴灑農藥，荷花全株都可以利用，像是常在料理看到的蓮藕、蓮子、荷葉，蓮蓬可當作花藝插畫材料，花瓣跟嫩葉乾燥後也可拿來泡茶飲用。