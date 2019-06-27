當年西伯利亞小白鶴迷途 金山清水農地荷花田盛開好美

2019-06-27 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市金山清水農地友善耕作阿伯黃正俊，在103年12月迷途西伯利亞小白鶴飛到金山時，就率先響應友善田園區域計畫，附近農友受到他的影響，不再施用化學肥料與不灑農藥、除草劑，撿拾福壽螺，以友善耕作方式管理田區，目前清水友善耕作農地已經有3公頃，栽種荷花、甘藷、筊白筍、蓮藕，目前荷花盛產期，湧入不少遊客來賞花、買花。

「好美，荷花好大。」到清水農地遊客驚呼，紛紛搶拍照。農地位磺溪出海口與清水溪交匯處的河口農地，是候鳥遷徙路線的中繼站，水質清淨，荷花隨風搖曳，花姿綽約，因為無噴灑農藥，因此荷花全株都可以利用。

蓮藕是涼拌或燉煮湯品的材料，蓮子是甜點聖品，成熟的荷葉可用來包覆食材，增進料理的風味，蓮蓬可以做為花藝插花材料，花與嫩葉乾燥後可以泡茶飲用，香氣撲鼻，全株皆可利用。

農業局長李玟表示，為兼顧生態保育與農作收益，從104年起辦理友善田園區域計畫，以增加新北市友善農地面積及農友人數，目前友善耕作面積達191.5公頃，有197位農友加入。

萬里、金山友善計畫最初是以清水農地為核心區，農友以友善耕種方式種植蓮花、茭白筍、甘藷等特色作物，可申請有機質肥料或轉作地方特產作物等友善耕作補助。