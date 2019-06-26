社子島開發交流會冷清 官員挨批用專業術語壓居民

2019-06-26 22:51 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市社子島開發案紛爭不休，當地自救會近一個月內數度抗爭「拒絕區段徵收」，北市府決定讓步，擬訂「剔除區徵」草案；不過，北市府今晚舉辦意見交流會，自救會主要幹部皆婉拒出席，場面尷尬冷清，且出席民眾相當少，成了「問到飽」交流會，甚至有民眾語氣強硬質疑：提出想法、建議，但官員卻用專業術語反駁、壓居民，根本不像交流會。

今晚意見交流會，市長室顧問周榆修也特別到場，不料，僅少數民眾登記發言，令官員感到錯愕，有民眾準備多達160頁報告書，希望北市府解釋之前環評、文資、公聽會等爭議；該民眾也表示，會議時間太過倉促，自救會才無法出席。

原本會議表定時間從晚間7點至9點，雖然到場的民眾很少，卻也踴躍發言，舉凡為何必須區段徵收、填土數量、堤防高度等，官員也幾乎有問必答，讓會議近晚間10點才結束。

不過，民眾反映，很多人收到今年4月聽證會的牛皮紙袋，才知道社子島準備開發，但官員用太多專業用語、法令，一般民眾不是學工程、水利、都市計畫，幾乎很難聽懂。

有民眾語氣強硬質疑，今天大家提出想法，但市府都用專業術語反駁，強調自己依法行事，所以執行開發案，但意見交流應該雙方互動，不是拿專業術語壓居民，也導致很多在地長者不願出來，因為出來也聽不懂，大家擔心被迫遷，才站出來抵抗。

面對居民輪番提問，主持會議的台北市副秘書長李得全一度拿起居民給的報告書，反問「那一步呢？」不要往後面看，要往前面看，並提到，不要在小問題打轉，社子島問題就是這麼多，市府也想解決問題，總是要往前走；周榆修緩頰，市府希望用讓長輩更能了解方式，持續溝通。