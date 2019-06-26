新北YouBike好騎 人次破億

2019-06-26 19:28 中央社 新北26日電



新北市交通局今天舉辦「#情億相挺 再創騎跡」YouBike騎乘人次破億記者會。聯合報系記者張曼蘋／攝影 分享 facebook 新北市YouBike總騎乘人次破億，新北市府今天表示，將串聯河濱與市區自行車道，打造通勤綠廊，除鼓勵綠色運輸，也讓沒時間運動的通勤族能享受運動樂趣。

新北市政府今天舉行新北市YouBike騎乘人次破億記者會，新北市長侯友宜頒獎給第一億人次幸運兒、居住板橋區溪頭公園附近的52歲男子江誌勝，獎品是1只智慧運動手表。

江誌勝說，他每個月騎乘YouBike次數多達10次以上，平常都會騎車到淡水、新店、三峽。22日凌晨自住家附近的YouBike站租車騎至板橋車站，搭車到台南旅遊，沒想到會成為第一億人次的幸運兒。

侯友宜指出，新北市自民國103年啟用YouBike首站後，全市已建置553站，總計約1萬6000輛車，迄今每天騎乘人次達10萬人。市府將於8月啟動通勤綠廊，在三重、板橋、新店開闢新的河濱自行車道，讓民眾擁有友善、優質、安全的綠色運輸騎乘環境。

侯友宜今天還親自挑選出5張「#情億相挺 億騎遊新北」臉書徵獎活動得獎作品，交通局並加碼贈獎活動，讓民眾只要在新北市站台租借YouBike，每騎10次就有1次抽獎機會。

微笑單車（YouBike）執行董事劉麗珠在記者會中致詞表示，感謝政府補助微笑單車的騎乘前30分鐘經費，新北市每天騎乘YouBike的10萬人次民眾，有1/3是從汽機車運輸工具轉換而來，這對於節能減碳大有幫助。另盼望新北河濱自行車道連通愈來愈多區域後，可以提升運量。