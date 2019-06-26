親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

到手的雙子星案飛了 南海控股：研擬對策中

長榮航有長期對戰準備？7月中班表已備妥

新北YouBike好騎 人次破億

2019-06-26 19:28中央社 新北26日電

新北市交通局今天舉辦「#情億相挺 再創騎跡」YouBike騎乘人次破億記者會。聯...
新北市交通局今天舉辦「#情億相挺 再創騎跡」YouBike騎乘人次破億記者會。聯合報系記者張曼蘋／攝影
分享
新北市YouBike總騎乘人次破億，新北市府今天表示，將串聯河濱與市區自行車道，打造通勤綠廊，除鼓勵綠色運輸，也讓沒時間運動的通勤族能享受運動樂趣。

新北市政府今天舉行新北市YouBike騎乘人次破億記者會，新北市長侯友宜頒獎給第一億人次幸運兒、居住板橋區溪頭公園附近的52歲男子江誌勝，獎品是1只智慧運動手表。

江誌勝說，他每個月騎乘YouBike次數多達10次以上，平常都會騎車到淡水、新店、三峽。22日凌晨自住家附近的YouBike站租車騎至板橋車站，搭車到台南旅遊，沒想到會成為第一億人次的幸運兒。

侯友宜指出，新北市自民國103年啟用YouBike首站後，全市已建置553站，總計約1萬6000輛車，迄今每天騎乘人次達10萬人。市府將於8月啟動通勤綠廊，在三重、板橋、新店開闢新的河濱自行車道，讓民眾擁有友善、優質、安全的綠色運輸騎乘環境。

侯友宜今天還親自挑選出5張「#情億相挺 億騎遊新北」臉書徵獎活動得獎作品，交通局並加碼贈獎活動，讓民眾只要在新北市站台租借YouBike，每騎10次就有1次抽獎機會。

微笑單車（YouBike）執行董事劉麗珠在記者會中致詞表示，感謝政府補助微笑單車的騎乘前30分鐘經費，新北市每天騎乘YouBike的10萬人次民眾，有1/3是從汽機車運輸工具轉換而來，這對於節能減碳大有幫助。另盼望新北河濱自行車道連通愈來愈多區域後，可以提升運量。

YouBike侯友宜
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

陳啟仲：台南芒果啟動加工收購 一周後評估成果

2019-06-26 18:45

30名八仙事件傷者齊聚 她：散發正能量給更多人

2019-06-26 17:55

準公共化幼兒園申請延期7月10日 北市目標80園

2019-06-26 17:40

期間限定！三重夏荷盛開 花期只到7月底

2019-06-26 15:48

新北河海音樂季首航 夏天一路嗨唱

2019-06-26 14:25

雙北公車結合大數據 7月1日起上下車刷卡

2019-06-26 13:59

新北推出夜市學堂聯盟 暑假邊吃邊玩AR、VR

2019-06-26 13:57

舊身心障礙證明將失效 新北尚有約1900人未更換

2019-06-26 13:55

湳雅夜市砍樹事件 侯友宜：市府嚴格把關執法決心

2019-06-26 13:02

世錦賽射3金將前進東京奧運 侯友宜贈2新北選手獎金

2019-06-26 11:22

鯉魚潭給水廠管線漏水修復 台中供水凌晨恢復正常

2019-06-26 10:02

台北市再添親子樂園 華山大草原遊戲場今天開放

2019-06-26 08:05

暑假太熱去哪玩？ 快去瑞芳猴硐賞壺穴、逗貓玩

2019-06-26 07:56

林口電廠3號機組仍在測試 商轉恐延到年底

2019-06-26 00:28

「愛兒」負責人坦承打身障學員…將罰10萬元

2019-06-26 00:23

學生推薦好書 新北市圖邀暑假直播分享

2019-06-26 00:12

帶萌狗上班 新北動保處帶風氣

2019-06-25 23:43

淡海輕軌7月1日起 上班尖峰6分鐘一班

2019-06-25 23:27

北市擬條例 設徒步區將需半數居民同意

2019-06-25 23:24

全台首座 北市長興淨水場加蓋種電

2019-06-25 23:24

廠商叫停 北捷列車恐無免費WiFi？

2019-06-25 23:24

士林、北投YouBike短缺37站 議員鳴不平

2019-06-25 23:23

貪快逆向行車 新莊中正路855巷車禍多

2019-06-25 21:28

防登革熱大作戰 淡水區長帶頭清潔環境

2019-06-25 21:26

汐止秀山路坍方搶通 後續復健找地主協商

2019-06-25 21:25

整修「礦工文史空間」 瑞芳老礦工自掏老人年金

2019-06-25 21:24

新北活化課程發表 偏鄉學校展現特色課程

2019-06-25 21:23

兼顧交通及綠美化 蘆洲鴨母港溝擬擴至300停車位

2019-06-25 18:44

大雨炸新北 二重疏洪道、淡金路積水

2019-06-25 18:36

結合海祭和淡水原創音樂 新北河海音樂祭暑假揚帆啟航

2019-06-25 16:29

微波爐熱便當起火致死 北市消防局：加熱太久碳化燃燒

2019-06-25 16:22

移工抗議「非法解僱」 勞工局：嚴禁秋後算賬

2019-05-21 12:10

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01

新北學生直播推薦好書 第一名可獲6千獎學金

2019-06-25 17:12

全台首座淨水場加蓋種電 可供610戶一年用電

2019-06-25 14:05
看更多

熱門文章

「吃素的酷斯拉」害慘屏東農 抓到牠可獲老鷹紅豆獎勵

2019-06-26 13:15

水公司新舊管工程 苗栗近萬用戶27日上午停水23小時

2019-06-25 22:11

竹37線北埔冷泉附近崩塌百米長 緊急封閉道路

2019-06-25 22:25

竹市東門城大改造 拆橋填平廣場縮車道擴大人行空間

2019-06-26 14:56

基隆碇內晚間2500多戶大停電 居民聽到3次爆炸聲

2019-06-25 20:18

台北市再添親子樂園 華山大草原遊戲場今天開放

2019-06-26 08:05

桃園豪大雨長庚A8積水 龜山區土石滑落道路封閉

2019-06-25 20:33

斗六自來水管線區網建置 22區將輪流停水測試

2019-06-26 12:34

石雕大象「生了」一窩虎頭蜂 專家提醒要小心

2019-06-26 10:20

雲林就業博覽會周六登場 1500個職缺連台塑也徵才

2019-06-26 12:58

韓國瑜29日屏東造勢取消後 換柯文哲要來了

2019-06-26 14:51

影／天空破洞出現4個雨瀑 他驚呼目睹直升機穿越

2019-06-25 21:06

基隆碇內25日晚間2500戶停電 原因竟是鳥巢害的

2019-06-26 14:55

台中10.3萬戶大停水 提早在明天凌晨1點恢復供水

2019-06-25 22:34

13公頃桃園龜山苗圃 變身市民後花園

2019-06-26 08:06

經商有成回饋社會 麵包董事長捐救護車

2019-06-26 12:11

砍檳榔樹改種夏雪芒果 屏東青農返鄉堅持友善耕種

2019-06-26 12:20

伴唱機新科技 把Youtube歌曲去除原唱人聲就可唱

2019-06-26 12:13

廠商叫停 北捷列車恐無免費WiFi？

2019-06-25 23:24

阿公阿嬤舞力全開 原民健康操全國決賽台東登場

2019-06-26 09:55

賣劣質芒果 農民安心標章被撤

2019-06-25 23:48

影／桃竹苗4首長戴禮拜帽 見證穆斯林友善環境

2019-06-25 20:57

網PO高雄路平用補丁 養工處澄清：該段尚未進場改善

2019-06-25 21:07

潘恒旭：應邀出席 市府：別抹黑、抹紅

2019-06-25 22:49

竹市府教育處長黃錦能上任 首位退休參議回任一級主管

2019-06-26 14:57

特生中心照護石虎 蘇貞昌一直想來看

2019-06-25 19:43

暑假來參加育樂營隊放電 桃市釋5.5萬名額

2019-06-26 17:06

基隆嶼迎客 攻頂給證書 5千多人預約

2019-06-25 23:41

連日下雨溪水暴漲 竹37線北埔冷泉附近崩塌搶修中

2019-06-26 16:55

雙北公車結合大數據 7月1日起上下車刷卡

2019-06-26 13:59

花蓮天坑擴大 進逼台11線

2019-06-25 23:24

方便機車考照 麻豆監理站暑假下鄉到新化

2019-06-26 08:18

影／路口設置紅綠燈要先問過1800地主？公所澄清僅13人

2019-06-26 16:40

罕見！電桿長出火龍果

2019-06-25 22:54

台南公車運量成長六都第一 今年可望破2200萬人次

2019-06-26 12:06

東勢林業文化園區活化現曙光 修正辦法招商投資

2019-06-26 11:37

影／受刑人出獄前先開店 台東武陵咖啡廳全國第1例

2019-06-26 16:25

旗津溫州小三通 陸委會批騙局

2019-06-25 22:47

桃園龜山苗圃開發 變大坪頂後花園

2019-06-26 00:02

整修「礦工文史空間」 瑞芳老礦工自掏老人年金

2019-06-25 21:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top