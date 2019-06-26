陳啟仲：台南芒果啟動加工收購 一周後評估成果

2019-06-26 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



農委會主委陳吉仲下午到台南南化區宣布芒果收購加工補助三大方案，表示在啟動一個禮拜後評估，若價格上升就持續，若沒有就會加大力道。他強調，農糧署和所有農會和市府互相配合，目前是因為還沒有全面啟動，只要加工收購啟動，價格一定會上升；另外重要的是直銷部分，會配合黃偉哲市長，補助內外銷的經費，多辦促銷活動。

陳吉仲說明今年收購加工處理有三種方案，由產地政府公告徵求加工廠商，廠商採購芒果產製加工品（一般品），集運費每公斤2元，加工處理費每公斤3元。

廠商以每公斤30元以上收購產銷履歷及有機芒果，產品並取得產銷履歷加工驗證者，集運費每公斤2元，加工處理費每公斤5元。

廠商以每公斤40元以上收購外銷供果園芒果，集運費每公斤2元，加工處理費每公斤5元。

陳吉仲說，這是鼓勵農民願意做產銷履歷，未來也會到台南宣布，農民願意做生產履歷，種芒果一公頃1萬5千元；批發市場像台北果菜市場也會針對有產銷履歷優先拍賣，並建立平台直接供公務機關採購有生產履歷的農產品。