體會老人行不便 汐止厚德里備輪椅借用

2019-06-26 19:50 觀天下 記者陳惠玲╱汐止報導



成功獅子會社會服務回饋社會，捐贈厚德里六部輪椅，只要里民有需要都可以向里辦公處免費借用。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 老年人口越來越多，有時候不小心跌倒，一時行動不便，花錢買輪椅又划不來，所以，汐止厚德里里長陳有諒在接下這一屆成功獅子會會長的同時，獅子會社會服務回饋社會，捐贈里內六部輪椅，只要里民有需要都可以向里辦公處免費借用。

厚德里長陳有諒表示，我是這一屆2018-2019成功獅子會的現任會長，基於里內我在十幾年前有跟我們台大醫院回收，他們拿了很多的輪椅讓里內來使用，但是現在幾乎都不堪使用，這次剛好擔獅子會的會長，就藉由我們獅子會的力量，捐了六部的輪椅給我們里內所需要的老人家免費借用，

汐止區長陳健民指出，這個輪椅對我們的長者都很需要，感謝獅子會會長、同時也是我們的里長做這個捐贈，如果有需要的人可以跟里辦公處借用。里民也說，獅子會捐了六部輪椅給我們社區，讓我們社區有需要的老人家可以借用，里長真的很有愛心。

陳有諒也說，因為現在老年人口越來越多，有時候不小心跌倒，腳受傷走路比較不方便，基於輪椅他們要使用一陣子的時間，但要去買一張輪椅又要不少錢很划不來，所以，就想到這個可以更便民，只要是里民有需要，都可以到活動中心或是里辦公處借，用完之後一定要歸還，因為這是屬於大家的，希望能夠循環利用。