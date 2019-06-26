30名八仙塵爆傷者齊聚 她：散發正能量給更多人

2019-06-26 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市立聯合醫院今天舉辦「浴火鳳凰 迎向未來祝福茶會」，共有30多名八仙塵爆傷者參與，一同分享生命歷程，其中一名傷友賴思妤也現場演奏雙簧，新北市長侯友宜私下到場祝福，對於傷友們能順利重回社會及學校，感到欣慰。

侯友宜表示，新北聯醫的燒燙傷復健暨急性後期照護中心，集結各相關單位的資源、人力，配合先進醫療設備及專業醫療人員，在2016年6月成立，共計服務234位八仙塵爆傷友。

今天茶會上也播放從八仙塵爆到成立照護中心，以及後續復健的回顧影片。賴思妤表示，希望藉由影片分享治療的過程、復健的點滴，透過持續復健，終於可表演最愛的雙簧，也將滿滿的正能量散發給更多的人。

另一名傷友林佩璇在塵爆發生時，歷經腦傷及行動不便，需家人長期照顧，但經過這段期間的復健、雷射、高壓氧治療，也逐漸恢復到溝通無礙的程度，今天也在茶會上向大家問好。