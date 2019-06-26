準公共化幼兒園申請延期7月10日 北市目標80園

2019-06-26 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



準公共化幼兒園申請作業延長，原訂5月20日起開放登記至6月20日，現在延期至7月10日。北市教育局表示，目前已有77家私幼加入準公共化幼兒園的行列，得知延期，立刻加開說明會，目標達到80家、約四成符合資格私幼，加入準公共化幼兒園。

教育局學前科表示，在北市507家私立幼兒園中，符合申請資格的園所共204家，統計至本月20日，共吸引77園所加入，占38%，可提供近5千個準公共化幼兒園的入學名額。

學前科長吳青娟表示，教育部決定延期至7月10日，市府緊急加開說明會，又有2家私幼決定加入，並有其他私幼預約登記，市府目標達80家，佔204家的四成。

在收費、補助加碼上，相較於中央規定，外縣市私立幼兒園想加入準公共化幼兒園，招生90人以下最高收費1萬元，91至180人最多收9500元，181人以上收9000元，台北市因物價高昂，市府額外加碼數千元，90人以下最高可收13660元，91至180人12800元，而181人以上可收12000，提高加入的誘因。