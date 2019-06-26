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北市府民調指八成三曾到商圈 議員批擦脂抹粉

2019-06-26 17:43中央社 台北26日電

台北市研考會今天發布商圈議題民調，指網路購物興起，已成主要消費行為，但逛商圈者仍較多，有八成三台北市受訪者過去一年去過台北市各商圈。議員批評民調是「擦脂抹粉」。

多名台北市議員關注商圈沒落議題，台北市長柯文哲日前為此到市議會進行專案報告，指商圈發展五大策略為創人才、造亮店、活街區、促轉型、推好遊。

台北市研考會今年4月進行相關民調，今天下午發布結果。根據民調顯示，有八成三的台北市受訪者與五成九的新北市受訪者在過去一年曾到過台北市各商圈；五成八的台北市受訪者與五成二的新北市受訪者有網路購物習慣，網路購物已成主要消費行為。

民調指出，網路購物部分，受訪的雙北市民超過三成五到實體店面體驗商品後，再到網路購買，顯示網購已影響受訪者消費行為，但逛商圈的人仍較多，金額為商圈與網路相當。

民調顯示，台北市、新北市民皆有五成三以上受訪者認為政府有必要輔導商圈，尤其是應優先輔導環境衛生及食安問題，其次是交通規劃和停車空間，而人行環境改善、特色形塑也重要。

就東區商圈議題，四成八台北市受訪者、四成一新北市受訪者認為「店面租金最好讓市場自己決定，政府不用管太多」；三成一台北市受訪者、三成五新北市訪者認為「空店面太多會連帶影響商圈人潮，政府應該介入」。

研考會表示，台北市政府已成立商圈專案小組，商圈也成立自治組織，會持續追蹤商圈購物、網路購物等議題。

不過，中國國民黨市議員王鴻薇認為，民調應了解市政問題與市民心聲，如今卻成市府測風向的工具。商圈沒落有很多原因，有時與市府本身關係不大，如網路購物確實會影響實體店面，但市府民調不該「擦脂抹粉」。

王鴻薇表示，東區商圈2大捷運站人次年年負成長，是實際人數，民調卻指逛商圈的人仍較多，試圖美化政府扭曲事實的真相，若台北市商圈很繁榮，柯文哲也可公開出面說明，也不用提商圈振興計畫。

民主進步黨市議員王閔生認為，政府要做的事情是協助商圈蓬勃發展，如硬體建設改善、商圈經營模式的輔導，而非干涉店面租金價格，不該詢問民眾「店面租金最好讓市場自己決定，政府不用管太多」這個問題。

民進黨市議員洪健益表示，網路消費是一個趨勢，市府應思考如何將人流導向實體店面，如可推動觀光列車，造就某商圈活絡；或可發放消費券，刺激購物慾望等。

台北市西門徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫說，商圈多以觀光客消費為大宗，本地人是小額購物，但問卷卻只詢問雙北民眾，「是否真的具有參考性，大家看看就好」。

台北市東門永康商圈發展協會理事長劉鴻翔表示，電商興起，但假貨事件不絕於耳，消費者仍喜愛體驗後再購買高單價商品，所以民調仍有參考價值。

民調王鴻薇
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