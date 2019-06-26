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建商砍伐珍貴老樹 侯友宜：嚴格管制開發

2019-06-26 16:28中央社 新北26日電

新北市板橋湳雅夜市一處私地爆發砍伐珍貴老樹引發軒然大波，市長侯友宜今天表示，帶隊處理的農業局要全面檢討，業者竟光天化日膽敢藐視公權力不聽勸阻，將嚴格管制開發基地。

位於板橋湳雅東路一處私人土地，被列管的珍貴老樹遭建商三邦實業公司於22日鋸除成8塊運走，榕樹砍伐僅剩1/3樹幹。

市府農業局綠美化景觀處長陳進謙今天表示，獲報時會同警方到場，卻被拒於高牆外，無法看見裡面狀況，研判老樹已遭鋸除。當下借梯子登高眺望發現要及時阻止卻被擋在門外，業者卻從另一頭運走砍伐的樟樹。

市長侯友宜今天在市政會議，聽取輿情簡報後表示，建商膽敢在光天化日下，居然藐視公權力砍樹，惡劣行徑令人髮指。

侯友宜說，農業局因圍牆很高，看不到內部情況，無法即時制止，第一時間處理力道不夠。他說，行政法雖與刑法不同，但建商在光天化日下公然砍樹，其實是可強力制止的，第一線公務員要加強法令判斷經驗。

侯友宜說，農業局長李玟雖事後帶隊處理，但事前無法掌握情報，橫向聯繫必須檢討，若無法扛責可上報副市長、市長，不然砍伐珍貴老樹行為一定重演。

侯友宜除要求記取教訓作為教育案例，並要求農業局要落實強勢執法，市府一定嚴格限制與審查開發基地，不讓業者這麼囂張。

綠美化景觀處長陳進謙表示，遭砍伐的榕樹及樟樹6月19日被提報皆已列管，名義上是「準珍貴樹木」，受到樹保法規範，等待樹木保護委員會審核通過，就可成為珍貴樹木。市府已發函給業者與地主，裁罰新台幣60萬元，並維護殘存的榕樹。

市府工務局表示，業者未申請建照，決定嚴格管制建商三邦實業公司與基地開發案，以懲業者漠視法令囂張行為。

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