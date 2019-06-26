五股綠竹社區申請農再計畫 凝聚社區向心力

2019-06-26 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市五股綠竹社區今年申請農再執行計畫，希望集合居民力量，自行完成木平台及木棧道的維護及修繕，共同改善環境。五股綠竹社區理事長楊海塗表示，農再計畫最終目的，是要將軟硬體設施轉換成經濟收益，也是農再永續發展的關鍵。

農業局指出，由於社區內三座埤塘原木景觀與木棧道經過風吹日曬，很多地方的木頭已經損壞，需要進行油漆及維護，以延長設施的使用年限，並確保遊客的安全。綠竹社區也在今年申請農再執行計畫，由社區居民自己動手進行維護及修繕，也凝聚社區向心力。

農業局表示，五股綠竹社區位於觀音山國家風景區內，因為氣候適宜、土壤適種，加上專業的耕種技術，綠竹筍鮮甜細嫩，甜美可口。因為長期以無農藥的方式栽種竹筍，俗稱「筍龜」的台灣大象鼻蟲也成為綠竹社區的標誌，另外，綠竹社區也常有獨角仙、螢火蟲、蛙類與蛇類出沒，因為用心維護生態環境，綠竹社區也成為生態寶庫。