雙北公車結合大數據 7月1日起上下車刷卡

2019-06-26 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 鍾采蓉 ╱即時報導



雙北市公車將在7月1日起實施上下車刷卡，台北市長柯文哲今天參加雙北市公車上下車刷卡記者會，也提及悠遊卡將運用大數據資料做統計規畫，包括捷運轉乘路線，很多資料串聯起來後，對整個市政建設會更有幫助。

柯文哲提到最近在籌畫Taipei Data Company台北資料公司，「刷悠遊卡是很重要的大數據，現在在很多交通的規畫，就是因為少掉這個資料，沒有辦法做很精確的規畫，之後將與捷運轉乘，規畫出更有助於北市的建設」。

柯說自己每天都搭公車上班，不管是搭信義幹線公車或其他公車，有的上車刷卡有的是下車刷卡，所搞到每次都要抬頭去看顯示器，更何況台北市還有分有一段票兩段票三段票，「政治要落實在人民生活裡，原則就是簡政和輕稅，簡政就是說簡單就好，以後就養成習慣，上車下車都逼卡一次」。

台北市交通局長陳學台補充，從7月1日開始實施新制，預估在三個月時間搜集資料，會針對雙北公車路線做逐條的診斷，從相關數據分析去看每一條路線中哪一個站距沒有乘客，或是過於彎繞，之後都會做出調整。

新北市交通局長鍾鳴時表示，目前雙北以鼓勵方式推行，不會用鎖卡方式，整體規畫是逐段的。

台北市公共運輸處說，為了讓民眾適應在實施雙北市公車上下車刷卡初期的不適，會推出上下車刷卡的抽獎活動，讓民眾透過參加抽獎活動，逐步改變上下出刷卡習慣，抽獎活動的最大獎可在1年內無限次數搭乘雙北市公車及捷運！