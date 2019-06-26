新北推出夜市學堂聯盟 暑假邊吃邊玩AR、VR

2019-06-26 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市經發局市場處暑假推出「2019新北夜市學堂聯盟」，結合AR及VR進行科技體驗，邊玩邊學，現場更提供夜市創意料理教學，還有1元競標捐公益等活動。

新北市副市長吳明機表示，往年夜市活動是邀請各大夜市到新月橋聯合設攤，今年首次與資策會合作，分別在4個夜市辦理，將新北夜市結合多元科技，娛樂中注入學習的元素，像是新北市360度VR環景、安和夜市許願天燈、樂華夜市神射手、行動支付彈珠台等。

資策會所長蔡義昌表示，「夜市學堂」寓教於樂，利用AR、VR體感科技應用作為創新學習工具，開創數位學習多元化，民眾逛夜市不再只是吃吃喝喝，更能增長知識，跳脫以往學習管道。

夜市學堂聯盟總共有4場次，時間晚間7點半到9點半，分別是7月5、6日在新店安和夜市、7月19、20日在永和樂華夜市、8月16、17日在汐止觀光夜市，及8月30、31日在樹林興仁花園夜市，除體驗夜市創意料理需事先報名外，其他活動只要到現場就可以直接參與。