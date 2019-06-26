雙北上下公車皆刷卡 北市府：對速度影響不大

2019-06-26 13:38 中央社 台北26日電



雙北市公車將改上下車皆需刷卡。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

7月1日起，搭乘雙北公車必須上下車都刷卡，台北市交通局長陳學台今天說，對上下車速度恐有影響，但評估不大；而透過上下車刷卡蒐集資料，有助改善大台北公車路網效率。

雙北公車從7月1日起，必須上下車都刷卡，第一階段以抽獎鼓勵，最大獎是1年份的1280定期票，可無限次搭乘雙北公車及捷運；第二階段從明年2月1日開始，若沒有完成上下車刷卡，無法享有後續轉乘優惠。

由於目前公車實施「上車刷卡」或「下車刷卡」，若全面改為上下車皆刷卡，在尖峰時段恐會影響上下車速度，陳學台坦言，對人流可能會有影響，但評估不大。

他說，透過上下車刷卡，可蒐集資料，進而檢討雙北公車路線，如哪些公車路線乘客少、哪些路線過於彎繞等，有助改善大台北公車路網效率。

新北市交通局長鍾鳴時說，上下車都刷卡，電腦會自行計算段數，新北市最多有6段票，對搭乘多段式民眾來說，程序更簡單。

台北市長柯文哲上午與中正區里長座談，結束後直接搭乘公車回台北市政府，他致詞時表示，自己每天都搭乘公車上班，不同公車的刷卡要求也不同，讓他每次搭公車時，習慣性看顯示板，了解這班公車是上車刷卡，還是下車刷卡。

他說，政治要落實在人民的每一天，原則是簡政輕稅，簡政是簡單就好，讓民眾養成上下車都刷卡的習慣，也不用去記各路公車的刷卡要求。

此外，柯文哲表示，目前正籌劃台北資料公司，透過上下車刷卡，可將民眾搭乘的時間、轉乘地點等資料串連起來，對市政建設更有幫助。