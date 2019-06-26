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北市推自治條例 設徒步區半數居民需同意

2019-06-26 14:11中央社 台北26日電

北市政府推動「徒步區闢建及管理維護自治條例」，商圈未來申請徒步區，需附有半數居民同意的意向書，條例也提高街景改造等補助經費，此外，後火車站商圈10月擬試辦徒步區。

都市發展局今天表示，日前預告修正「台北市徒步區闢建及管理維護辦法」草案，經廣納多方意見後，把現行條文原名稱為「辦法」改成「自治條例」，草案已公告，後續提至台北市議會法規會審議，通過才會送到市政會議，且自治條例須經議會三讀後，才會施行。

承辦官員指出，過去法規並未明確訂定徒步區主責機關，經修法，可釐清交通局、產業發展局、都市發展局的分工，也能加速後續行政流程。

都發局說，過去商圈想設置徒步區，會遇到一樓店面業主願意、樓上住戶反對等狀況，且之前未要求提供意向書，經修法後，申辦團體需先整合一半以上的居民同意，並取得意向書，才可進行後續程序。

都發局表示，新修訂徒步區自治條例內的補助經費比例也提高，像針對商圈景觀改造等，但要在徒步區成立後，且試辦沒問題，申請單位才能提出改造計畫，市府可依自治條例規定，補助約一半經費。

此外，台北市政府為促進觀光發展，曾規劃在北市許多商圈設行人徒步區，有些成效不錯，有些則遭外界質疑判斷錯誤。

至於近期是否有商圈提出設置徒步區。都發局說，全市商圈徒步區共7條，包含西門町、迪化街等。台北市火車站後站商圈自治會在去年底曾建議市府，希望協助設徒步區，目前業者內部已達成共識，並獲得當地居民支持，市府同時也提出後站商圈改造計畫，並在今年拍板。

都發局指出，後站商圈的太原路徒步區計畫預定今年10月試辦，先選定假日封街，目前規劃先在後火車站懷舊廣場試辦，後續看執行狀況擴大範圍。

北市火車站西門町
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