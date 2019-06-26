湳雅夜市砍樹事件 侯友宜：市府嚴格把關執法決心

2019-06-26 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市板橋湳雅夜市上周爆發砍珍貴老樹事件，引發軒然大波。市長侯友宜今再度重申嚴格執法決心，認為市府有責任也要檢討，但事後補救看得出態度，未來市府對建商所有申請案都會嚴格審核，第一時間決斷才重要，事後做再多都只是補救，他要求市府日後執法更明快。

侯友宜說，砍樹事件到底能不能執行強制作為，當然有討論空間，因為於自治條例是行政法，強制作為上沒有像刑事法那麼重，對生命、身體、財產才有辦法立即、有效嚇阻。所以市府人員第一個時間在法令上有很多疑慮，但是只要行為已在進行，就可以強制。

「第一時間在法令判斷的經驗沒有那麼充分。」侯友宜說，帶隊的農業局人員因圍牆很高，對狀況掌握不清楚，在馬路上被阻礙過程中，也沒辦法馬上排除。在第一時間的力道他覺得不夠，有檢討改進的空間。

他說，不會責怪基層，這是個很好的案例教育，他會藉以訓練市府員工，了解第一線強勢執法、法律背景後盾在哪裡？希望未來要更落實、更強勢。