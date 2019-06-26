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8月將打造通勤綠廊 侯友宜：今年規畫三重、板橋、新店

2019-06-26 12:26聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

新北市YouBike總騎乘人次破1億人次，52歲江誌勝22日凌晨從板橋住家租YouBike騎至板橋車站，意外成為幸運兒，新北市長侯友宜今天頒發智慧運動手表，表示接下來要提高河濱自行車道使用率、將都市自行車道變成低碳友善環境，「今年一定會規畫三重、板橋、新店，從河濱公園舒服騎到市區轉乘捷運、公車。」

新北市交通局今天舉辦「#情億相挺 再創騎跡」YouBike騎乘人次破億記者會，侯友宜表示，自2014年啟用YouBike首站至今，全市建置553站，總計約1萬6千輛車，每日騎乘人次達10萬人，都是全國第一，將持續朝建置600站YouBike站為目標，更將串連河濱自行車道和市區自行車道，8月將打造通勤綠廊。

YouBike執行董事劉麗珠表示，新北市啟用至今，每天平均使用量超過十萬人次，數字都是全台第一，經觀察，新北市民會騎乘的原因多是因為河濱自行車道做得很好；市府對騎乘自行車有非常大的支持，也讓他們更積極去維護跟調度車輛，若能讓更多民眾使用綠運輸，相信新北市環境會更好。

「好還要更好！」侯友宜表示，接下來有2件事情想做，第一、若要提高使用率，就要提供更好的自行車道，新北市最美麗的就是河濱自行車道，但大漢溪靠近新莊這一側車道，美化程度不足，想要把它弄得更漂亮，如何創造更舒適車道、變成通勤車道，變成是首要目標。

侯友宜說，今年一定會規畫三重、板橋、新店，讓民眾從河濱公園舒服騎乘到市區轉換捷運、公車等，尤其年底環狀線通車後，要怎麼規畫路線，讓大家可以騎自行車轉乘環狀線；第二、要將都市自行車道變成低碳友善環境，尤其新北市熱島效應高，希望民眾能少騎機車、少開車，多使用自行車。

另外，新北市交通局加碼贈獎活動，即日起為期一個月，民眾只要在新北市站點租借YouBike，每騎10次就有1次抽獎機會、騎20次有2次抽獎，以此類推，騎愈多次，抽獎機會愈多，最大獎即可獲得iPhone XR。詳情可上「情億相挺 億騎遊新北」（https://www.facebook.com/events/2206123749515100）活動頁面查詢。

新北市交通局加碼贈獎活動，即日起為期一個月，民眾只要在新北市站點租借YouBik...
新北市交通局加碼贈獎活動，即日起為期一個月，民眾只要在新北市站點租借YouBike，每騎10次就有1次抽獎機會，最大獎即可獲得iPhone XR。記者張曼蘋／攝影
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新北市長侯友宜今天頒發智慧運動手錶給第一億人次的江誌勝。記者張曼蘋／攝影
新北市長侯友宜今天頒發智慧運動手錶給第一億人次的江誌勝。記者張曼蘋／攝影
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新北市交通局今天舉辦「#情億相挺 再創騎跡」YouBike騎乘人次破億記者會。記...
新北市交通局今天舉辦「#情億相挺 再創騎跡」YouBike騎乘人次破億記者會。記者張曼蘋／攝影
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