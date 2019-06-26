海科館、科教館結姊妹館 推超值聯票、互移最夯特展

2019-06-26 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



國立海洋科技博物館及國立臺灣科學教育館今天兩館締結姊妹館後，除個別提供所屬會員購票優惠外，7月1日起共同販售兩館小旅行聯票，內含未設期限的兩館門票及期間限定餐飲、特展等優惠折價券，以超值驚喜價240元販售，數量有限，售完為止，還有雙館會員限定優惠等諸多好康。除首波聯票合作，緊接著也將藉由移展雙方特展，提供台北及基隆民眾多元的參觀視野。

海科館及科教館為教育部所屬之北部兩大館所，為讓民眾同享兩館資源及多元服務，今天由海科館館長陳素芬與科教館館長陳雪玉代表簽屬合作備忘錄締結姊妹館，兩位館長攜手啟航，以潮境海灣進行海洋巡禮，展現共推海洋科技與科學教育的宏觀視野。

陳素芬表示，國立海科館擁有豐富的海洋教育和文化資源，國立科教館更是北台灣科普教育的重鎮，兩館因北北基聯外道路串連及大眾運捷便利，已大幅縮短台北與基隆之間的距離。

陳雪玉說，科教館是環境教育認證的場域，包含今年引進「Out to Sea」特展等，都是在城市中以展示、教育活動的方式帶領觀眾認識自然、愛護自然。今日與海科館締結姊妹館合作，即是希望借重海科館的地利之便，除主題館外，更包含潮境公園、區域探索館以及八斗子得天獨厚的自然資源，帶領觀眾親近自然。未來兩館也將更積極合作，包含合作開辦海洋窩克夏等課程，讓北部民眾可以一次享受兩個館多元的科學及科技體驗。

兩館締結後，除個別提供所屬會員購票優惠外，自7月1日起共同販售兩館小旅行聯票，內含未設期限的兩館門票及期間限定餐飲、特展等優惠折價券，以超值驚喜價240元販售，數量有限，售完為止。