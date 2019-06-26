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世錦賽射3金將前進東京奧運 侯友宜贈2新北選手獎金

2019-06-26 11:22聯合報 記者施鴻基╱即時報導

2019年世界射箭錦標賽6月中在荷蘭舉行，中華射箭代表隊射下3金、1銅，是隊史最佳成績，也拿到2020年東京奧運參賽門票。其中新北資深選手陳麗如拿下複合弓女子團體賽金牌，雷千瑩獲反曲弓女子團體賽及個人賽雙料金牌，市長侯友宜今在市政會議頒獎金鼓勵。

有「雷母」之稱的雷千瑩是國內反曲弓射箭好手，2016年里約奧運奪下女子團體賽銅牌，一直以來都保持最佳戰力水準，2017年全國運動會、台北世大運及2018年雅加達亞運團體賽項目都是前2名，今年世錦賽表現突出，連續擊敗前任及現任世界紀錄保持人南韓崔美善、姜彩瑛，成為台灣首位世錦賽奪金好手，確定代表中華隊參加東奧。

29歲的雷千瑩說，射箭項目獲得好成績後，政府提供相當充足的資源，讓選手無後顧之憂。比賽時她當然也會緊張，但深呼吸後就要放鬆，「雖不敢說是意料中，但比賽 的狀況都在掌握中」。她表示奪牌是因為回歸訓練成果，明年東奧已著手備戰，希望要比過去成績還好。

38歲的陳麗如2004年雅典奧運就奪得女子反曲弓團體銅牌，是台灣女子射箭項目首面奧運獎牌，2014年仁川亞運改練複合弓，今年代表中華隊拿下2019世錦賽團體金牌，是隊上最資深國手。

期間經歷母親生病中斷訓練、車禍、手指舊傷等低潮，2017年全國運動會、2018年雅加達亞運接連奪牌，不但自己勤於訓練，也擔任義務教練，培育國中到大學射箭新秀。可惜因東奧沒有複合弓項目，雖有好成績卻無法參加。

體育處表示，市府從平日培訓到賽後都提供照顧，也媒合選手到各國民運動中心訓練，為下次比賽做準備。

新北射箭選手雷千瑩（左）和陳麗如（右）為中華隊在本月中荷蘭世錦賽射下3金，其中雷...
新北射箭選手雷千瑩（左）和陳麗如（右）為中華隊在本月中荷蘭世錦賽射下3金，其中雷千瑩將前進2020東京奧運。記者施鴻基／攝影
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新北射箭選手雷千瑩（左）和陳麗如（右）為中華隊在本月中荷蘭世錦賽射下3金，其中雷...
新北射箭選手雷千瑩（左）和陳麗如（右）為中華隊在本月中荷蘭世錦賽射下3金，其中雷千瑩將前進2020東京奧運。記者施鴻基／攝影
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東京奧運雅加達侯友宜
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