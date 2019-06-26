動保員耐心救援一星期 救出受困下水道犬隻

2019-06-26 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市動保處在5月底接獲通報，在新店區二十張路有小黃狗「雪莉」受困在下水道，但犬隻沿著下水道逃竄，不易救援，受困將進一個星期，最後在熱心民眾協助、動保員打開排水溝蓋進入下水道，將犬隻帶出來，所幸「雪莉」只有微微失溫，沒有受傷或是生命危險。

出動這次救援的動物保護員魏進宏，投入動物救援工作已8年多，擁有豐富的救援經驗與相關知識，魏進宏表示，「雪莉」因為害怕，一直沿著下水道移動，導致救援困難，幸好有熱心民眾協助追蹤位子，才可以成功救援，讓「雪莉」跟飼主重逢。

魏進宏說，在陰暗的下水道視線不佳，狗因為受困所以會很緊張，可能會攻擊動保員或是到處亂竄，導致救援行動失敗，所以發現狗後，一定要先用套索固定住狗的身體，再與接應同仁或民眾配合先將狗搬至安全處，才是最適當的選擇。

動保處表示，「雪莉」因為害怕，在下水道內慌張逃竄，動保人員只能依靠她的叫聲確定方位，確認雪莉位置後，救援人員搬開水溝蓋，並架好梯子沿著下水道攀爬向下，在黑暗中靠著手電筒摸索前進，為確保安全同時使用套索套住犬隻，終於成功將雪莉牽引救出，飼主盧懿娟也連忙用浴巾包著愛犬避免失溫，並迅速送至動物醫院。

飼主盧懿娟表示，「雪莉」因為貪玩意外跑出門，不小心從沒對外遮蔽的下水道口進去。非常感謝動保處不分晝夜、連日協助救援，最後還爬進下水道幫忙救援「雪莉」，非常感謝動保人員還有前來協助的熱心民眾。