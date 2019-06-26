台北市再添親子樂園 華山大草原遊戲場今天開放

2019-06-26 08:05 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



歷經2年設計、施工，台北市公園處表示，華山大草原共融遊戲場今天將開放試營運，以華山車站、華山酒廠為設計主題，提供親子多一個假日休閒去處，歡迎家長帶孩童來體驗全新、具創意的各式遊具。

中央藝文公園內的華山大草原共融遊戲場，公園總面積約6500平方公尺，遊戲場面積約3800平方公尺，設置極限滑索、煙囪遊戲塔、大坡面溜滑梯、水沙世界、隧道遊戲牆、火車鐵軌步道、飛天鞦韆區等多項特色遊樂設施。

台北市公園處長陳榮興表示，華山大草原遊戲場從設計發想至完工耗時近2年，利用作品徵件方式，徵選具創意點子的小朋友參加工作坊，藉由觀察基地環境、體驗遊戲，創作出小朋友夢想中的遊具，打破以往制式的遊戲場設計。

在規畫設計的過程中，北市府與「還我特色公園行動聯盟」、「社團法人台灣身心障礙兒童權利促進會」、「財團法人罕見疾病基金會」等民間團體合作，讓孩子們也從中學習，學會包容及考量不同的使用者需求。

華山大草原共融遊戲場中央設有「水沙世界」高低沙坑，適合親子一起帶著小玩具車、小鏟子來玩水、玩沙、堆城堡；遊戲場周圍則有「極限滑索」、「飛天鞦韆」、「大坡面溜滑梯」等設施。

另外，為了營造華山車站、華山酒廠的設計主題，遊戲場內擁有一處「隧道遊戲牆」，由鐵軌和火車隧道等意象串連而成；最吸睛的莫過於融和山坡地景綠樹的「煙囪遊戲塔」，利用高低層次的遊戲塔，創造不同的遊戲高度體驗。