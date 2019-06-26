暑假太熱去哪玩？ 快去瑞芳猴硐賞壺穴、逗貓玩

2019-06-26 07:56 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



來到猴硐除了能欣賞到壺穴地景外，附近「貓奴聖地」的猴硐貓村也是熱門景點。聯合報系資料照 分享 facebook

面對即將到來的暑期，在炎熱的夏季不知道該去哪裡走走時，不妨前往新北瑞芳的「猴硐煤礦博物園區遊客服務中心」來趟猴硐壺穴生態之旅，享受在嶙峋溪石與湍湍流水聲中的清涼快感，另外，附近還有猴硐貓村及猴硐坑礦產園區等熱門景點，民眾不妨帶著大小朋友到處探詢猴硐不同面向的丰采。

處在都市中，瑞芳猴硐為最容易到達且欣賞到壺穴的地方，從「猴硐煤礦博物園區遊客服務中心」外的甕仔潭橋橋下，沿階梯護岸往上游走約1,700公尺，就能看到當地瑞芳人稱為「石頭的酒窩」的猴硐壺穴，單趟路程約30分鐘，為欣賞壺穴最佳且較安全觀景路線。另外，民眾也可在猴硐火車站出站後，沿著猴硐路往基隆河上游走觀看到壺穴景致。

壺穴一般是在河流上游較常出現的地理特徵，由於雨水讓河水流量增加，進而帶動上游的石塊向下游流動，當石塊停留在河床上的凹處無法前進時，因被水流打轉，時間久了就會形成圓形孔洞，稱之為壺穴。

而基隆河岸潭深水綠有壺穴、嶙峋溪石，靜則深水沉流，動輒水花激濺，在湍湍流水聲中，有種讓人暫時忘懷塵世的擾攘喧囂，兩岸又有綿延不絕的山脈美景，雖不至鬼斧神工，但也有些許氣勢磅礡的氛圍。

新北市政府水利局於基隆河沿線護岸範圍內，負責每日常態性的環境維護，除了清除護岸上雜草，並在低灘間保留生態空間，讓生物保有棲息之地外，還積極維護基隆河沿岸周遭的黃蠟石、嶺腳秘境瀑布及壺穴地景等生態環境，讓水文化資產永續發展。

來到猴硐除了能欣賞到壺穴地景外，附近的「猴硐坑礦產園區」、「猴硐願景館」、「礦工博物館」及「猴硐貓村」等，都是熱門景點，民眾到此旅遊時，不妨到處走走逛逛，探訪不同面向的猴硐。