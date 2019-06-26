親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

中職／逆轉秀！猿破紀錄 連5半季封王

林口電廠3號機組仍在測試 商轉恐延到年底

2019-06-26 00:28聯合報 記者施鴻基／新北報導

台電林口電廠3號機組因測試階段供電不穩定，暑假難以發揮穩定供電作用。圖／聯合報系...
台電林口電廠3號機組因測試階段供電不穩定，暑假難以發揮穩定供電作用。圖／聯合報系資料照片
分享

台電林口電廠3號機組今年3月試運轉，目前已可升載到滿載的80萬瓩，且與全國電網並聯，但依然不能穩定供電；廠長朱允中說，3號機組仍在測試階段，只能偶爾支援，無法如預定計畫於今年暑假商轉，時程恐怕要延到年底，明年才能發揮作用。

林口燃煤電廠使用超超臨界機組，每天可供應240萬瓩電力，去年6月3號機組點火試車，原預定9月取得汙水執照，但新北市環保局去年11月審核未過關，直到今年2月才能試運轉，逐步升載。依台電計畫，今年3月可望滿載，今年夏天就要投入全國電網，發揮作用，如今看來確定落空。

「程序上有點延誤，大約晚了2個月通水。」朱允中說，試運轉從今年3月開始升載，雖然已經上線，但安全測試期間過兩天可能又要停下，基本上測試期大概要1年，整部發電機組有1500個模組、上萬零件，各個環節都不能出錯。

朱允中說，商轉穩定供電最快可能要到年底，目前林口3號機組屬於不穩定電力，無法正常持續供電，且7月已經預定停下十多天調整，屆時都不會發電

根據台電電力監控，昨天全台電廠中，核一廠2號機組歲修；台中火力3、4、5號機組分別做環保工程、檢修或故障，6、9、10號機組限制運轉未滿載；其他電廠也大多有些小問題，但試運轉的林口3號機組供電已超過56萬瓩，適時發揮支援作用。

台電林口
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

北市擬條例 設徒步區將需半數居民同意

2019-06-25 23:24

「愛兒」負責人坦承打身障學員…將罰10萬元

2019-06-26 00:23

學生推薦好書 新北市圖邀暑假直播分享

2019-06-26 00:12

帶萌狗上班 新北動保處帶風氣

2019-06-25 23:43

淡海輕軌7月1日起 上班尖峰6分鐘一班

2019-06-25 23:27

全台首座 北市長興淨水場加蓋種電

2019-06-25 23:24

廠商叫停 北捷列車恐無免費WiFi？

2019-06-25 23:24

士林、北投YouBike短缺37站 議員鳴不平

2019-06-25 23:23

貪快逆向行車 新莊中正路855巷車禍多

2019-06-25 21:28

防登革熱大作戰 淡水區長帶頭清潔環境

2019-06-25 21:26

汐止秀山路坍方搶通 後續復健找地主協商

2019-06-25 21:25

整修「礦工文史空間」 瑞芳老礦工自掏老人年金

2019-06-25 21:24

新北活化課程發表 偏鄉學校展現特色課程

2019-06-25 21:23

兼顧交通及綠美化 蘆洲鴨母港溝擬擴至300停車位

2019-06-25 18:44

大雨炸新北 二重疏洪道、淡金路積水

2019-06-25 18:36

結合海祭和淡水原創音樂 新北河海音樂祭暑假揚帆啟航

2019-06-25 16:29

微波爐熱便當起火致死 北市消防局：加熱太久碳化燃燒

2019-06-25 16:22

追劇新選擇 新北紀錄片上架2大OTT免費看

2019-06-25 14:47

新北舉辦「汙染者付費隨袋徵收論壇」

2019-06-25 14:10

與木共存！ 樹林藝文大樓與50年老樹融為一體

2019-06-25 13:29

北市1歲以下幼兒至麻疹疫區 可免費接種疫苗

2019-06-25 11:52

議員爆身障者遭虐待 社會局：有不法絕不寬貸

2019-06-25 00:07

新北首創共備社群 支援教學新住民語文

2019-06-24 23:59

台電公司100年 大稻埕變電所成市定古蹟

2019-06-24 23:44

大巨蛋容留人數 柯文哲：59833人是北市府底線

2019-06-24 23:40

北市藝研班學費將飆漲 敬老65歲以上打7折

2019-06-24 23:39

里長大小聲／師大住三特案 孔憲娟盼市府速撤回

2019-06-24 23:29

社子島20處文資審查太倉促 暫擱置

2019-06-24 23:25

反對區段徵收 社子島自救會3度陳抗

2019-06-24 23:09

消防車輛保養中心 新北開工

2019-06-24 22:55

里長大小聲／金寮里助弱勢 楊淑惠勤找資源

2019-06-24 22:50

太倉促、有疑慮？ 社子島20處文資審查案擱置

2019-06-24 22:49

參與都更享優惠 新北減免稅捐

2019-06-24 22:42

危老重建 新莊、鶯歌2案拆除

2019-06-24 22:39

移工抗議「非法解僱」 勞工局：嚴禁秋後算賬

2019-05-21 12:10

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01

新北學生直播推薦好書 第一名可獲6千獎學金

2019-06-25 17:12

全台首座淨水場加蓋種電 可供610戶一年用電

2019-06-25 14:05

淡海輕軌縮班距！7月起平日上班尖峰縮短為6分鐘

2019-06-25 11:34
看更多

熱門文章

趕快儲水！台中10萬3000戶今天14時起 停水23小時

2019-06-25 14:40

迅速擴大！花蓮海邊深10公尺大洞無人管 恐影響公路路基

2019-06-25 12:22

楊文科宣布竹縣2小箭：蓋焚化爐、竹北生命禮儀園區

2019-06-25 10:39

封5年基隆嶼今起開放觀光5千人預約 未來攻頂有證書

2019-06-25 13:02

淡海輕軌縮班距！7月起平日上班尖峰縮短為6分鐘

2019-06-25 11:34

基隆碇內晚間2500多戶大停電 居民聽到3次爆炸聲

2019-06-25 20:18

防疫人員周末背幼兒加班 議員PO照批韓國瑜假日忙選舉

2019-06-25 11:21

竹37線北埔冷泉附近崩塌百米長 緊急封閉道路

2019-06-25 22:25

水公司新舊管工程 苗栗近萬用戶27日上午停水23小時

2019-06-25 22:11

電線桿頂竟長出火龍果 網友笑：看的到吃不到！

2019-06-25 14:27

中央拿錢當大爺？盧秀燕：台中繳稅多爭補助別客氣

2019-06-25 13:09

台中10萬3千戶停水23小時 緊急設77個取水站

2019-06-25 15:38

恆春半島醫護人才大缺口 醫師嘆：醫學中心來也沒有用

2019-06-25 18:18

室內泳池較安全 暑假基隆7國中小游泳半價只要40元

2019-06-25 16:24

桃園豪大雨長庚A8積水 龜山區土石滑落道路封閉

2019-06-25 20:33

國一增設中豐交流道 可行性研究獲政院核定

2019-06-25 17:37

影／基隆青創孵育補助8企業 其中1家不能來竟是因生意太好

2019-06-25 14:50

微波爐熱便當起火致死 北市消防局：加熱太久碳化燃燒

2019-06-25 16:22

桃竹竹苗治理平台 竹市府推跨縣市燈會小旅行

2019-06-25 17:18

緊急救護缺口補上了！枋寮醫院成立24小時心導管室

2019-06-25 14:06

影／天空破洞出現4個雨瀑 他驚呼目睹直升機穿越

2019-06-25 21:06

大雨炸新北 二重疏洪道、淡金路積水

2019-06-25 18:36

影／金門竟然這麼美！網美必去 宛如置身摩洛哥

2019-06-25 15:22

高雄苓雅區今午一度大停電 台電：變電所設備故障

2019-06-25 14:49

埔里花卉物流中心活化有譜 陳吉仲允修交公所管理

2019-06-25 19:34

封島近5年 基隆嶼重新開放登島觀光

2019-06-25 18:57

防疫人員揹小孩加班？高市衛生局：有困難可互相調班

2019-06-25 12:43

台灣尾這家醫院險關門 博士院長花3年妙手回春

2019-06-25 18:43

全台首座淨水場加蓋種電 可供610戶一年用電

2019-06-25 14:05

網PO高雄路平用補丁 養工處澄清：該段尚未進場改善

2019-06-25 21:07

捕蜂抓蛇委外難 台中夜間仍靠消防局

2019-06-25 15:38

警察機車升級智慧環保 嘉縣警局獲贈20輛電動機車

2019-06-25 10:02

台中10.3萬戶大停水 提早在明天凌晨1點恢復供水

2019-06-25 22:34

農躍國際嘉義縣農產加工品 獲三大國際美食獎13個獎項

2019-06-25 14:05

地震模擬演練 竹山東華醫院：921當年廣場上擺滿大體

2019-06-25 18:45

宜蘭童玩節今年玩什麼？展演內容公布了　　

2019-06-25 16:31

特生中心照護石虎 蘇貞昌一直想來看

2019-06-25 19:43

助弱勢孩童走出一片天！董座與警察開辦暑期夏令營

2019-06-25 14:52

舊版綠色身障手冊將失效 台南還有600人未換證

2019-06-25 11:45

影／首場郵輪聯合婚禮在基隆 新人海上天空步道譜浪漫

2019-06-25 16:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top