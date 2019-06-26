林口電廠3號機組仍在測試 商轉恐延到年底

2019-06-26 00:28 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／新北報導



台電林口電廠3號機組因測試階段供電不穩定，暑假難以發揮穩定供電作用。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台電林口電廠3號機組今年3月試運轉，目前已可升載到滿載的80萬瓩，且與全國電網並聯，但依然不能穩定供電；廠長朱允中說，3號機組仍在測試階段，只能偶爾支援，無法如預定計畫於今年暑假商轉，時程恐怕要延到年底，明年才能發揮作用。

林口燃煤電廠使用超超臨界機組，每天可供應240萬瓩電力，去年6月3號機組點火試車，原預定9月取得汙水執照，但新北市環保局去年11月審核未過關，直到今年2月才能試運轉，逐步升載。依台電計畫，今年3月可望滿載，今年夏天就要投入全國電網，發揮作用，如今看來確定落空。

「程序上有點延誤，大約晚了2個月通水。」朱允中說，試運轉從今年3月開始升載，雖然已經上線，但安全測試期間過兩天可能又要停下，基本上測試期大概要1年，整部發電機組有1500個模組、上萬零件，各個環節都不能出錯。

朱允中說，商轉穩定供電最快可能要到年底，目前林口3號機組屬於不穩定電力，無法正常持續供電，且7月已經預定停下十多天調整，屆時都不會發電

根據台電電力監控，昨天全台電廠中，核一廠2號機組歲修；台中火力3、4、5號機組分別做環保工程、檢修或故障，6、9、10號機組限制運轉未滿載；其他電廠也大多有些小問題，但試運轉的林口3號機組供電已超過56萬瓩，適時發揮支援作用。