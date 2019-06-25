兼顧交通及綠美化 蘆洲鴨母港溝擬擴至300停車位

2019-06-25 18:44 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市蘆洲鴨母港溝北側老舊社區密集，為了解當地停車需求及水利治理情況，新北市長侯友宜今下午前往勘查，要求做好景岸工程，停車問題將繼續與水利局及交通局等專業單位研議，交通局表示，研擬改建周邊的長安機械停車場，擴充停車位至300格，預計今年年底完成規畫設計和財務評估。

交通局副局長林麗珠表示，鴨母港溝周邊以夜間和假日汽車停車需求量最高，目前周邊道路畫設131格路邊停車格、公有和民間停車場共有792個汽車停車位，但仍不敷使用。

交通局為紓解當地夜間停車需求，研擬短期先檢討長安機械停車場、鴨母港永安南路停車場、鴨母港環堤大道停車場共3處公有停車場夜間剩餘停車空間，提出夜間月繳優惠方案，長期方案則是改建長安機械停車場，把場內現有148格汽車停車位改建成300格，改建期間尋覓附近公私有土地，租地闢建臨時停車場，改建計畫預計今年底完成規畫設計和財務評估，明年招標。

至於地方建議可將鴨母港溝沿著中原路口至中山一路口間約1.2公里長河段加蓋做為停車場，林麗珠表示，鴨母港溝加蓋需考量既有河堤結構，也要進行水理分析以維持防洪功能和不影響清淤作業，若加蓋鴨母港溝，工程費換算後每個停車格成本就要240萬元，是一般立體或地下停車場的二倍左右，成本過高，加上規畫與施工期預估要2年以上，短期內無法改善當地停車問題。

侯友宜表示，鴨母港溝的環境美化及停車需求是當地里民的期盼，在如何取得平衡將持續研議，目前最重要的，是讓鴨母港溝水質乾淨、無汙染、無臭味，市府將爭取5.5億元施工改善河道景岸。