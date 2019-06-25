大雨炸新北 二重疏洪道、淡金路積水

2019-06-25 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市今下午陸續降下大雨，導致淡水的淡金道路積水，不過約10分鐘後積水就消退。圖／淡水警分局提供 分享 facebook 新北市今下午陸續降下大雨，導致淡水的淡金道路積水，使得汽機車開上人行道，另外二重疏洪道也因為大雨積水，新北市政府呼籲民眾切勿強行進入。

新北淡水淡金道路這月初，因為輕軌分隔島導致排水不順導致積淹水，新北市長侯友宜也前往勘災，不過今日大雨仍造成該地積水，淡水警分局也派員前往勘查，並指出目前淡金路2號前路況，積水已退，也呼籲大家行經該路段務必小心。