把「課程送出去」 金山改造鷗翼貨車巡迴偏鄉14校

2019-06-25 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



「新北市金山自造教育及科技中心」今天在金山高中落成，結合北海岸各校及社區大學創客課程，以把「課程送出去」的概念打造「新北小漾MAKER號」提供14所國中小學校巡迴課程服務，帶給學生更多元的學習經驗。

教育局副局長蔣偉民表示，新北市幅員廣闊，積極爭取資源及整合市府能量普及創客及科技領域課程，金山中心也特別打造「新北小漾MAKER號」並成立北海岸策略聯盟，將巡迴偏鄉中小學體驗自造科技課程，帶給孩子更多元的學習經驗。

今天揭牌開放體驗國中部新興科技課程，使用3D掃描儀結合VR虛擬場景，捕捉周圍環境的3D數據。以及，高中部學生以PBL 問題導向學習方式發揮創意產生的跨領域專題作品-魔力飛車，結合科技及藝術，為考驗使用者的專注力與操作技巧。

金山中心以把「課程送出去」的概念，改造特色鷗翼式貨車成為「新北小漾MAKER號」，未來要服務偏鄉中小學，進行巡迴體驗課程，讓師生能不受限制，也能共同享有學習創客及科技動手體驗之樂趣。