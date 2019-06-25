新北活化課程發表 偏鄉學校展現特色課程

2019-06-25 21:23 觀天下 記者蕭皓文╱瑞芳報導



新北市課程活化的學校分享成果交流經驗，貢寮區五個國小的課程專案成果，展現偏鄉學校的特色教學。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 新北市教育局今(25)日在貢寮福容飯店辦理活化課程及偏鄉成果發表會，由28所參與課程活化的學校分享成果交流經驗，副局長蔣偉民在現場接受澳底國小學生的導覽，參觀貢寮區國中小的沙雕、九孔殼蝶谷巴特、食農迷迭香膏、林投草編、皮影戲與合唱團等教學成果，感受在地化脈絡的特色課程。

今天發表會，各校課程強調以生活情境出發，跨領域專題探究的學習方針，讓師生透過多元創新且跨校的教學策略，讓學生自主學習，社區互動共好，現場也有展示貢寮區五個國小的課程專案成果，展現偏鄉學校的特色教學。

新北市教育局副局長蔣偉民，也到場關心貢寮的在地化脈絡課程，並由小朋友親自解說，福隆國小的海豚沙雕DIY，和美國小的九孔殼蝶谷巴特，貢寮國小的迷迭香膏食農創課，福連國小活用在地素材的林投草編，澳底國小的皮影戲、油畫導覽，豐珠國中的合唱團，結合各領域的活化課程，讓學習變得很好玩、很生活。

新北市教育局副局長蔣偉民表示，在108新課綱上路前，新北市推動跨領域、情境脈絡化學習和素養導向的實踐，偏鄉學校更以策略聯盟方式，發展在地化脈絡課程，透過現場成功經驗，落實新課綱中的「自發、互動、共好」理念，成就每個孩子適性揚才與終身學習的目標。