親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜展現選總統企圖心 直言這些困難需要中央支援

新北活化課程發表 偏鄉學校展現特色課程

2019-06-25 21:23觀天下 記者蕭皓文╱瑞芳報導

新北市課程活化的學校分享成果交流經驗，貢寮區五個國小的課程專案成果，展現偏鄉學校...
新北市課程活化的學校分享成果交流經驗，貢寮區五個國小的課程專案成果，展現偏鄉學校的特色教學。 圖／觀天下有線電視提供
分享
新北市教育局今(25)日在貢寮福容飯店辦理活化課程及偏鄉成果發表會，由28所參與課程活化的學校分享成果交流經驗，副局長蔣偉民在現場接受澳底國小學生的導覽，參觀貢寮區國中小的沙雕、九孔殼蝶谷巴特、食農迷迭香膏、林投草編、皮影戲與合唱團等教學成果，感受在地化脈絡的特色課程。

今天發表會，各校課程強調以生活情境出發，跨領域專題探究的學習方針，讓師生透過多元創新且跨校的教學策略，讓學生自主學習，社區互動共好，現場也有展示貢寮區五個國小的課程專案成果，展現偏鄉學校的特色教學。

新北市教育局副局長蔣偉民，也到場關心貢寮的在地化脈絡課程，並由小朋友親自解說，福隆國小的海豚沙雕DIY，和美國小的九孔殼蝶谷巴特，貢寮國小的迷迭香膏食農創課，福連國小活用在地素材的林投草編，澳底國小的皮影戲、油畫導覽，豐珠國中的合唱團，結合各領域的活化課程，讓學習變得很好玩、很生活。

新北市教育局副局長蔣偉民表示，在108新課綱上路前，新北市推動跨領域、情境脈絡化學習和素養導向的實踐，偏鄉學校更以策略聯盟方式，發展在地化脈絡課程，透過現場成功經驗，落實新課綱中的「自發、互動、共好」理念，成就每個孩子適性揚才與終身學習的目標。

貢寮偏鄉學校
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

貪快逆向行車 新莊中正路855巷車禍多

2019-06-25 21:28

防登革熱大作戰 淡水區長帶頭清潔環境

2019-06-25 21:26

汐止秀山路坍方搶通 後續復健找地主協商

2019-06-25 21:25

整修「礦工文史空間」 瑞芳老礦工自掏老人年金

2019-06-25 21:24

兼顧交通及綠美化 蘆洲鴨母港溝擬擴至300停車位

2019-06-25 18:44

大雨炸新北 二重疏洪道、淡金路積水

2019-06-25 18:36

新北學生直播推薦好書 第一名可獲6千獎學金

2019-06-25 17:12

結合海祭和淡水原創音樂 新北河海音樂祭暑假揚帆啟航

2019-06-25 16:29

微波爐熱便當起火致死 北市消防局：加熱太久碳化燃燒

2019-06-25 16:22

捕蜂抓蛇委外難 台中夜間仍靠消防局

2019-06-25 15:38

追劇新選擇 新北紀錄片上架2大OTT免費看

2019-06-25 14:47

新北舉辦「污染者付費隨袋徵收論壇」

2019-06-25 14:10

全台首座淨水場加蓋種電 可供610戶一年用電

2019-06-25 14:05

與木共存！ 樹林藝文大樓與50年老樹融為一體

2019-06-25 13:29

北市1歲以下幼兒至麻疹疫區 可免費接種疫苗

2019-06-25 11:52

淡海輕軌縮班距！7月起平日上班尖峰縮短為6分鐘

2019-06-25 11:34

議員爆身障者遭虐待 社會局：有不法絕不寬貸

2019-06-25 00:07

新北首創共備社群 支援教學新住民語文

2019-06-24 23:59

台電公司100年 大稻埕變電所成市定古蹟

2019-06-24 23:44

大巨蛋容留人數 柯文哲：59833人是北市府底線

2019-06-24 23:40

北市藝研班學費將飆漲 敬老65歲以上打7折

2019-06-24 23:39

里長大小聲／師大住三特案 孔憲娟盼市府速撤回

2019-06-24 23:29

社子島20處文資審查太倉促 暫擱置

2019-06-24 23:25

反對區段徵收 社子島自救會3度陳抗

2019-06-24 23:09

消防車輛保養中心 新北開工

2019-06-24 22:55

里長大小聲／金寮里助弱勢 楊淑惠勤找資源

2019-06-24 22:50

太倉促、有疑慮？ 社子島20處文資審查案擱置

2019-06-24 22:49

參與都更享優惠 新北減免稅捐

2019-06-24 22:42

危老重建 新莊、鶯歌2案拆除

2019-06-24 22:39

身障地板滾球國手張孜維出征 侯友宜勉為國爭光

2019-06-24 19:59

全國大南瓜比賽頒獎 市集DIY吃喝玩齊全

2019-06-24 19:59

新北首創暖心市集認證 泰山市場獲五顆心真讚

2019-06-24 19:58

新莊光明段危老屋拆除 住戶期待重建美夢成真

2019-06-24 19:58

移工抗議「非法解僱」 勞工局：嚴禁秋後算賬

2019-05-21 12:10

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01
看更多

熱門文章

趕快儲水！台中10萬3000戶今天14時起 停水23小時

2019-06-25 14:40

迅速擴大！花蓮海邊深10公尺大洞無人管 恐影響公路路基

2019-06-25 12:22

楊文科宣布竹縣2小箭：蓋焚化爐、竹北生命禮儀園區

2019-06-25 10:39

封5年基隆嶼今起開放觀光5千人預約 未來攻頂有證書

2019-06-25 13:02

淡海輕軌縮班距！7月起平日上班尖峰縮短為6分鐘

2019-06-25 11:34

竹市動物園紀念票 約定有效

2019-06-24 23:13

防疫人員周末背幼兒加班 議員PO照批韓國瑜假日忙選舉

2019-06-25 11:21

基隆碇內晚間2500多戶大停電 居民聽到3次爆炸聲

2019-06-25 20:18

電線桿頂竟長出火龍果 網友笑：看的到吃不到！

2019-06-25 14:27

中央拿錢當大爺？盧秀燕：台中繳稅多爭補助別客氣

2019-06-25 13:09

台中10萬3千戶停水23小時 緊急設77個取水站

2019-06-25 15:38

桃園租金補貼申請 下月易地別撲空

2019-06-24 23:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top