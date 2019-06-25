整修「礦工文史空間」 瑞芳老礦工自掏老人年金

2019-06-25 21:24 觀天下 記者蕭皓文╱瑞芳報導



瑞芳礦工們不捨「礦工文史空間」荒廢，自掏老人年金整修，並預計將在8/10開幕，希望能給猴硐遊客們更深根的在地導覽。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 瑞芳區猴硐的老礦工們，自六月開始便積極整修煤礦本坑附近的礦工文史空間，此地原為礦工們早年更衣幫頭燈充電的辦公室，政府重新裝潢後又暫停開放，擱置而損壞嚴重，老礦工們不捨建築荒廢，自掏老人年金整修，並預計將在8/10開幕，希望能給猴硐遊客們更深根的在地導覽。

來到陰涼的猴硐本坑門口，一旁便是老礦工們要進去前準備好裝備的地方，目前景象荒涼，爛泥與殘壁，這些都是老礦們心中的痛，他們用自己的老人年金，從這個月開始一點一點整修房屋內部，原本起伏不平的地板被鋪平，環境裝潢也漸漸整齊，難搞的壁癌、戶外空間仍要想辦法，但這些付出他們都認為捨我其誰。

而今天文化部及新北市文化局都前來關心，親自拜訪老礦工們辛苦整修的文史空間，並藉對談討論目前整合平溪線鐵路煤鄉文化的未來發展及建議。礦工原是工作環境辛苦，逼不得已做的謀生方式，如今靠著能源資源攀升至現今的台灣社會，老礦工們都以當初的工作及礦工生活文化為傲，將許多帳本、技術指南、礦坑地圖都做了良好整理收藏，期許哪天能讓這些寶貝，讓民眾重回當時社會的記憶。

新北市礦業退休人員交流協會理事長周朝南表示，透過整修，他們打算在今年8/10開放這個「煤鄉礦工文史」的空間，讓更多人能關心猴硐這裡發生過的故事，也期許猴硐不只有看貓，還能做更深入的礦業文化導覽。