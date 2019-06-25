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防登革熱大作戰 淡水區長帶頭清潔環境

2019-06-25 21:26觀天下 記者許端驛／淡水報導

淡水區長巫宗仁帶頭，召集清潔隊長與油車里長到最容易有蚊蟲的菜園，一同進行清潔環境...
淡水區長巫宗仁帶頭，召集清潔隊長與油車里長到最容易有蚊蟲的菜園，一同進行清潔環境。 圖／紅樹林有線電視提供
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每到夏天來臨就是蚊蟲孳生的好發期，為了阻擋登革熱淡水區長巫宗仁帶頭，召集清潔隊長與油車里長到最容易有蚊蟲的菜園當中，一同進行清潔環境，並同步發起防蚊誓師，邀請所有的市民一起來清除屋內外的積水容器。

淡水區長巫宗仁來到油車里，結合在地里長、里民、環保志工，清潔隊及衛生所共同攜手合作，並邀請所有的市民一起來清除屋內外的積水容器。

淡水區長巫宗仁表示，防止登革熱，區公所要帶頭示範，淡水區各里每周也有固定的清潔日，淡水區42里，里長同步發起防蚊誓師，隨後廣招里民執行清除積水容器，共有四步驟「巡」「倒」「清」「刷」，分別是，巡檢居家內外有無積水容器，倒掉容器內積水，清除容器，刷洗容器。此外區長也與油車里長，來到最容易有蚊蟲的菜園當中，一同進行清潔環境。

油車里長唐儷樺說，這一次重點區域，包括里內的菜園，活動中心附近的水溝，還有住家積水容器，在室內包括花瓶、花盆底盤、及地下室積水，室外則有水桶、廢棄飲料罐、塑膠水桶、輪胎等，都要仔細的巡查過一遍有無積水，並且倒過來放置。區長也說，現正屬氣候炎熱且常有午後雷陣雨，所以更需全體市民共同來努力，來防阻登革熱疫情擴散，以確保自己及家人的健康。

淡水登革熱防蚊
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