新北學生直播推薦好書 第一名可獲6千獎學金

2019-06-25 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



直播熱潮越來越夯，新北市立圖書館今年「悅讀一夏，輕鬆fun暑假」，邀學生來當閱讀網紅，直播分享閱讀心得，向大家推薦好書，第一名「樂讀推廣大使」還可以獲得6000元獎學金。

新北市文化局長蔡佳芬表示，「悅讀一夏，輕鬆Fun暑假」活動已邁入第14年，為了鼓勵學子利用暑假閱讀，圖書館特別跟上網路潮流，邀學生當閱讀直播主，參加「樂讀推廣大使」選拔，分享閱讀心得、推薦好書。

此外，也邀請全市50位閱讀推動教師，為國中小學生挑選超過150本包括「科普」、「語文」、「職人」等不同類別，適合暑假閱讀的「新北嚴選」好書。

新北市圖書館表示，從7月1日開始至8月31日止，除了「悅讀一夏，輕鬆fun暑假」，還有「新北嚴選」暑期兒童好書展、小小圖書館員儲備營、小文青夏令營、電競賽、任天堂Switch體驗、「青春無悔」FUN暑假等上百場活動，讓學童可以度過充實的暑假。

目前就讀中文系大一的黃意涵是三重人，從小一開始，就由她媽媽帶著參加「悅讀一夏」活動，直到高三，養成每年暑假都閱讀至少100本以上的習慣，曾獲聯合盃新北市作文第一名、溫世仁作文優等。黃意涵說，她什麼類別的書都讀，對寫作及國文都有幫助。