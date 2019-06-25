結合海祭和淡水原創音樂 新北河海音樂祭暑假揚帆啟航

2019-06-25 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市府觀光旅遊局把往年各自獨立舉辦的「海洋音樂祭」和與「漁人舞台原創音樂」合併，今年打造「2019新北市河海音樂季」，淡水原創音樂基地「淡水漁人舞台」活動往後拉，銜接8月底到9月初的「貢寮國際海洋音樂祭」，要讓新北夏天充滿熱鬧搖滾樂，且每天活動時間拉長、表演樂團也增加。

樂團「麋先生」今天下午在市府廣場演唱「某某某」和「聲音」，帶動全場氣氛。市長侯友宜主持揚帆啟航儀式，邀請國內外樂迷到新北暢遊一夏。

侯友宜說，每年暑假新北最棒的音樂季就會在貢寮和淡水登場，吸引許多原創音樂人和國際觀光客，享受啤酒、陽光、海浪和熱情音樂，度過快樂夏季；小而美又充滿熱情浪漫的淡水漁人舞台，以山豬肉、啤酒配音樂，享受愉悅的夏日時光，也是另一種享受。

過去貢寮海祭和淡水漁人舞台音樂活動都各自舉辦，漁人舞台去年利用6到8月周末舉行音樂表演，但海祭當周停辦；海祭則是7月底到8月初登場，集中在3天舉辦活動。今年市府決定合併2項活動打造「新北市河海音樂季」，把去年跨3個月的淡水漁人舞台原創音樂活動濃縮到暑假7月底到8月，海祭則從 7月底延到8月底。

「2019新北市河海音樂季」今年有146團參加，再度打破去年紀錄，提供更多機會讓優秀音樂人站上舞台，展現台灣獨立原創音樂，表演樂團包括眾人家熟悉的金曲獎得主茄子蛋、Matzka、青峰、八三夭和Tizzy Bac等等，海祭則結合貢寮國際沙雕藝術節，同步展出各國沙雕好手作品，聽覺、視覺同時滿足。

2019河海音樂季從7月27日起先在「淡水漁人舞台」啟航，一直到8月25日，每周六日辦海洋音樂祭初賽5周內總計78組樂團集結在鰆魚鐵旗下開唱，夕照、啤酒配音樂；8月30日到9月1日海祭緊接著登場，每天活動時間從提早到下午3點開始，表演樂團也增加到6團。