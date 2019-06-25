捕蜂抓蛇委外難 台中夜間仍靠消防局

2019-06-25 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



過去捕蜂抓蛇都有消防人員負責，去年底起業務回歸到農政單位，但基層消防仍難脫身。台中市農業局表示，市府將捕蜂抓蛇業務委外，但沒有廠商願意24小時待命服務，經協調後，上午8點到晚間10點委外，其餘時段由消防人員協助。

儘管台中市經過跨局處協調，基層消防人員仍有異議，希望政府能編足預算，讓捕蜂抓蛇業務全部回歸農政單位，讓消防回歸本位。農業局長蔡精強說，目前作法是權宜之計，未來會爭取更多預算，找到願意全天候待命的委外廠商。

捕蜂抓蛇誰負責？過去都由消防單位協助，但因為案件量太大，影響消防業務，經中央協調後，將回歸農政單位，改由地方政府農業局處處理，不過各地狀況不一，消防人員仍得負責部分甚至全部責任。

台中市長盧秀燕今主持市政會議，審查農業局捕蜂抓蛇預算墊付案，今年度捕蜂抓蛇計畫需要2548萬餘元，中央補助509.7萬，追加預算1280萬元，不足1000多萬由市長第二預備金支付。

農業局強調，目前委外的服務時間為上午8點到晚上10點，委外單位在民眾報案後，得在30分鐘內與報案人聯繫，4小時內完成抓蛇、7天內完成捕蜂業務，抓到的蛇如果是外來種，就人道處置，如果是本土物種，得交給台中市野生動物保育學會擇期野放。

農業局統計，今年3月到5月共處理抓蛇1358件、捕蜂533件，蛇類最多為眼睛蛇、臭青工與黑眉錦蛇。消防局表示，捕蜂抓蛇旺季為3月至6月，夜間數量不到白天的1成，秋冬季節甚至趨近於零。