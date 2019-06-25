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全台首座淨水場加蓋種電 可供610戶一年用電

2019-06-25 14:05聯合報 記者翁浩然╱即時報導

台北自來水事業處去年6月在長興淨水場完成加蓋工程後，於加蓋屋頂建置太陽能光電板，...
台北自來水事業處去年6月在長興淨水場完成加蓋工程後，於加蓋屋頂建置太陽能光電板，成為全台首座淨水場池頂加蓋種電範例。記者翁浩然／攝影
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北市推動屋頂種電，台北自來水事業處去年6月也與太陽能業者昱鼎公司合作，在長興淨水場完成加蓋工程後，於加蓋屋頂建置總面積約2萬餘平方公尺的太陽能光電板，成為全台首座淨水場池頂加蓋種電範例，今在市長柯文哲主持下正式啟用，預計每年發電量達213萬度，足以供應610戶人家一年用電。

北水處說明，長興淨水場原本是露天無加蓋，因位於北市，受到夏季盆地地形與熱島效應的高溫曝曬，水池上、下層水溫溫差造成對流，沉澱池底的汙泥也因此容易翻揚，影響沉澱效果，且沉澱池與過濾池因陽光直射，藻類容易增生，進而堵塞過濾設備，影響過濾效果，因此去年才辦理池頂挑高加蓋工程。

長興淨水場加蓋屋頂的總面積約2萬300平方公尺，因應市府推動種電也將加蓋屋頂招標出租給太陽能業者20年，最後由昱鼎電業公司得標，負責太陽光電建置、營運及維護，太陽能裝置容量則達2130瓩，年減碳量約1180公噸，相當於3座大安森林公園碳吸附量，而市府每年也因此增加廠商回饋金收入210萬元。

柯文哲致詞則表示，台灣夏季用電約中午用電量最大，太陽能也正好是中午日照最強、最熱時是最佳發電時段，因此廣設太陽能有機會解決夏日中午尖峰用電電力可能不足的問題。

柯文哲也說，相較南部日照天數多、地廣人稀，北部一直被認為不合適設置太陽能，但如今太陽能轉換技術精進，相同面積下，北市的太陽光電板發電量並不會輸給南部，市府的目標是111年達3萬瓩。

種電柯文哲北市
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