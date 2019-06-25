與木共存！ 樹林藝文大樓與50年老樹融為一體

2019-06-25 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



是4棵老樹在完工後的樹林藝文綜合大樓基地移植成功，達成樹木和建築共存融為一體的功效，並成為環境的一部分。圖／新北市工務局提供 分享 facebook 即將完工啟用的新北市樹林藝文綜合行政大樓，將於6月30日舉行啟用典禮，由於樹林藝文綜合行政大樓前身為建國公園，園內有4棵超過50年以上的老樹，為保護樹木不受影響，施工期間，新北市工務局新建工程處變更工程設計，更讓老樹與建設共存共榮，也保留地方與老樹間深厚的歷史記憶和生活情感。

新北市府在樹林區樹新路興建的「樹林藝文綜合行政大樓」，將於6月30日舉行啟用典禮，全棟建物包含區衛生所、圖書館、新工處辦公室等，並有1棟可容納500人實驗劇場的演藝廳。

由於樹林藝文綜合行政大樓前身為建國公園，園內4棵超過50年以上的老樹，其中3棵是新北市農業局列管的榕樹、1棵為楓香，因老樹分布於大樓四周，加上樹冠及根系範圍較廣，開挖及施工較為困難。為讓樹木不受工程影響，新工處變更設計，讓建築物開挖範圍不影響這幾棵老樹的配置為設計原則，成功達到建築物與樹木共存，並且融為一體的目標。

為了確實做好維護老樹的工程，工務局還利用測量儀器掃描老樹外觀，把大小等比例匯入建築資訊模型（BIM模型），確定樹木與建物之間的距離，讓老樹在施工期間，能有足夠的保護空間可以存活下來。

工務局表示，樹林藝文綜合大樓在施工時，用心規劃建築物內涵，並以老樹做為景觀配置，在老樹旁設置木平台供民眾遊樂休憩，並搭配立體化、保水化、透水化及屋頂綠化，帶動整個環境風廊。

新北市文化局也以老樹為發想，在草地上利用老樹樹影以藝術翻銅方式，將昆蟲紋路、小石、民眾參與的蝴蝶手印等豐富肌理融入作品中，讓民眾可以體驗，由作品中轉換心境，創造生活亮點及巧思。