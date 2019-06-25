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新北環保局各清潔隊 7月起將各自辦回收活動

2019-06-25 11:56聯合報 記者施鴻基╱即時報導

新北市環保局鼓勵民眾回收資訊物品，第一階段活動即將在月底結束；7月起到11月止在各區清潔隊推出第二段活動，持指定數量廢資訊物品與廢電風扇到各清潔隊回收，就可獲100元禮券或居家用品。

全市28區清潔隊辦第二階段回收兌換活動，每區辦2至5場次。廢資訊物品未妥善回收，其中含重金屬物質會對環境造成嚴重汙染，最後很可能循環回到人類身上，且電腦及螢幕經處理後，可提煉出高價值的金、銀、銅等金屬，反而可再利用。

新北環保局各清潔隊7月起將各自辦回收活動，圖為第一階段在賣場辦的活動。圖／環保局...
新北環保局各清潔隊7月起將各自辦回收活動，圖為第一階段在賣場辦的活動。圖／環保局提供
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