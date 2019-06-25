北市1歲以下幼兒至麻疹疫區 可免費接種疫苗

2019-06-25 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



由台北市議員潘懷宗發起、獲20多位議員連署提案，要求台北市政府針對前往麻疹疫區的6個月以上、一歲以下幼兒，提供一劑公費麻疹疫苗（MMR）接種，有需要的民眾可攜帶機票、嬰兒戶口名簿（戶籍謄本）至各區健康服務中心完成資格審查後，即可在市立聯合醫院12區院外門診部接種。提案已通過，北市衛生局表示，6月1日起已經實施。

潘懷宗說，未滿1歲的嬰幼兒是感染麻疹高危險群，北市外配人數目前達3萬6142人，其中以陸籍3萬2028人、越南籍986人與日本籍644人為最多，目前是鄰近各國感染案例較嚴重的國家，疾管署亦在6月18日也將此三國列為第一級疫情防治區，基於民眾有返鄉探親需求，才有此提案。

此外，7、8月適逢旅遊旺季，台灣民眾最愛去的日本，疫情嚴重創下10年新高，根據疾管署最新統計，日本近期疫情持續，今年累計報告590例，為10年以來同期最高；近4周病例以神奈川縣37例為多，其次為東京都28例。而台灣累計99例麻疹確診病例，境外移入病例33例，本土病例66例，出國目的以旅遊20例最多，創近5年同期最高。