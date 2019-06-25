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淡海輕軌縮班距！7月起平日上班尖峰縮短為6分鐘

2019-06-25 11:34聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

淡海輕軌自7月1日起將調整時刻表，平日上午6點30分至8點，最小班距將可達到6分...
淡海輕軌自7月1日起將調整時刻表，平日上午6點30分至8點，最小班距將可達到6分鐘。記者張曼蘋／攝影
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自7月1日起淡海輕軌將調整時刻表，縮短平日上午上班尖峰班距，平日上午6點30分至8點，最小班距將可達到6分鐘，另外每天中午12點30分至傍晚4點30分為觀光旅次需求高峰時段，因此也從原15分鐘班距，縮短為12分鐘。新北捷運公司表示，由於目前有9列車運行，再加上連通道將開通，希望能為乘客省下寶貴時間。

北捷運公司表示，輕軌自通車以來，許多民眾反映希望能縮短班距，且第9列車自6月底也加入營運行列，而淡海輕軌紅樹林站與北捷紅樹林站之間的連通道7月也將完工，屆時民眾搭乘淡海輕軌的意願將大幅提升，為提供乘客搭乘的便利性，決定將平日上午6點30分至8點期間，將班距縮短為6分鐘。

至於傍晚下班期間，新北捷運公司指出，下班並無明顯的尖峰，返程的乘客分布時間沒有集中，因此還是維持現狀；另為加強服務觀光旅次，經分析淡海輕軌的旅次變化特性，每天中午12點30分至傍晚4點30分為輕軌觀光旅次高峰，決定也從原15分鐘距縮短至12分鐘。

由於淡海輕軌採開放式無閘門設計，進出車站均主動刷卡，新北捷運公司表示，7月1日連通道開通後，轉乘淡海輕軌與台北捷運的旅客，進出站也需刷卡，輕軌列車上會不定期派有驗票員巡查，若發現乘客無票乘車，依據大眾捷運法規定，除需補繳票價外，另將支付票價50倍的違約金。

7月1日連通道完工後，乘客可由捷運紅樹林站免出站外，直接通往輕軌紅樹林站月台層，...
7月1日連通道完工後，乘客可由捷運紅樹林站免出站外，直接通往輕軌紅樹林站月台層，但進出站仍需刷卡。記者張曼蘋／攝影
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淡海輕軌捷運北捷
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