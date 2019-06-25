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新故宮文資審議遭質疑無效 文化局：依先前決議辦理

2019-06-25 10:29聯合報 記者翁浩然╱即時報導

國立故宮博物院。報系資料照
國立故宮博物院。報系資料照
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北市府去年第113次文資審議決議故宮新故宮計畫南側基地含國防部所屬衛勤學校與故宮本體一併提報「文化景觀」，但昨第117次文資審議又決議解除列冊文資，遭文資人士質疑違反先前決議，甚至未依規定辦理、審議應無效；文化局解釋，113次決議是探討可行性，都有依決議辦理。

文資人士除質疑該案未依先前決議辦理，也質疑該案未依「文化景觀登錄及廢止審查辦法」等文資相關法規，於現勘後辦公聽會，及沒在審議與現勘時邀提報者出席說明價值，同時未依照113次審議時文資人士建議，由國防部提交更多完整資訊等共四大爭點，認為北市府違法。

文化局文資科長王秉五表示，南側基地先前辦理過兩次會勘，但文資委員不認為具備「文化景觀」價值，因此才沒有在現勘後辦公聽會，但也因此在113次文資審議討論後，決議探討南側基地與故宮本體一併提報「文化景觀」可行性。

王秉五說，該案相關審查會議，每次都有邀請提報者出席，提報者也都有到場；113次文資審議後，也依照決議在今年1月召開會議蒐集專家學者等多方意見，探討南側基地與故宮本體一併提報「文化景觀」可行性；另外，113次會議後也有向國防部詢問衛勤學校更多完整資訊，但國防部稱先前提出的資料已是現有資料，未有進一步深入資訊。

故宮國防部文化局
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