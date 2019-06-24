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台電公司100年 大稻埕變電所成市定古蹟

2019-06-24 23:44聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

台北市僅存的日治時期現代化電力變電所「大稻埕變電所」，今天經文資會審議通過，指定為市定古蹟。台電擔憂未來維修保養需耗時審核，文化局則表示會靈活處理。

大稻埕變電所位於大同區太原路，為台北市僅存的日治時期現代化電力變電所，可謂台北市近代化及電力發展的活見證，現在依然運作中，供電範圍為西寧北路以東、新生北路以西、長安東西路以北及林森東西路以南，供電9558戶。

大稻埕變電所興建於1930年代中期，還保留日治時期原貌，外牆為淺綠色溝紋「二丁掛」面磚，街角採圓弧處理，女兒牆外側還保留「臺電株式會社」的標誌殘跡。

提案人林先生在會議上表示，這處變電所，早期美軍要轟炸它，但因炸得不準，炸壞隔壁而保存下來，具有歷史意義，是當地的歷史記憶，他理解台灣電力公司不希望將變點所指定成古蹟的難處，但這處變電所，是外觀上目前唯一保存台灣電力株式會社LOGO的建物，今年是台灣電力公司創立100年，他認為這十分重要，個人要請台灣電力公司重視變電所，往這方向努力。

台電代表於文資審議會議上表示，由於大稻埕變電所仍在使用，一旦成為市定古蹟，人員進出維修與保養都需要先提報審核，恐耽誤供電；他們進一步指出，如果是變電所功成身退之後再指定為古蹟會更妥當，不過現在木已成舟，希望不要影響到供電的運作。

文化局則表示，一切不會那麼硬梆梆、會有轉圜空間；至現場會勘的文資委員詹添全表示，委員們建議古蹟本體只單棟建物，不包含設施設備，要台電「別太緊張」。

台北市僅存的日治時期現代化電力變電所「大稻埕變電所」，今天經文資會審議通過，指定...
台北市僅存的日治時期現代化電力變電所「大稻埕變電所」，今天經文資會審議通過，指定為市定古蹟。圖／北市文化局提供
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台北市僅存的日治時期現代化電力變電所「大稻埕變電所」，今天經文資會審議通過，指定...
台北市僅存的日治時期現代化電力變電所「大稻埕變電所」，今天經文資會審議通過，指定為市定古蹟。圖／北市文化局提供
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古蹟大稻埕日治時期
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