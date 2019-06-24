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太倉促、有疑慮？ 社子島20處文資審查案擱置

2019-06-24 22:49聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

北市文資會今天排定審查社子島20處建物文化資產價值，但表定審查時間只有75分鐘，居民質疑太過倉促，平均1案審議討論時間不到4分鐘。席間多位文資委員表示，資料不足無法判斷，決議擱置此案；社子島居民則希望委員「不要替市府背書」，未來等充分了解資訊再做決議。

目前社子島已公告登錄5處歷史建築，考量社子島是北市府重大建設，文化局委託台灣科技大學團隊進行「台北市社子島地區文化資產普查計畫」。主持人王惠君與專案小組現地會勘後，初期普查結果，從95間建築中，挑選出20處具潛力建物，送進文資大會審議。其中，有8處被視為具歷史建築潛力，如溪州底郭宅、王宅與下溪砂尾的陳家祖厝以及中洲埔李宅等等。

不過，登記發言的社子島居民陳先生表示，普查計畫今年1月30日公告招標、2月20日開標，履約日期340個日曆天，如今才過約三分之一標期，就匆忙送進文資會，真的太倉促；且除了土地所有權人有被市府通知之外，居民完全不知道詳細資料，「連是哪20棟建物都不清楚」；居民李先生更直言「很難信任市府」。

對此文化局回應，文資小組去當地會勘時，依法只通知土地與建物所有權人，請他們協助開門。王惠君昨日報告普查結果，也強調團隊是一條一條巷子親自走訪，與建物所有權的家族都訪談過。

文資委員經討論後表示，直到會議上才看到社子島20處建物的詳細資訊，很難判斷，委員王寶萱直呼「這樣做決定很殘忍」，應該要在前幾日就看到書面資料才能全面了解。因該案為北市府主導的開發案，府內委員全數迴避，由文資委員李乾朗主持會議，他提議暫擱此案，下回再議。

市府為何倉促審議社子島的文化資產？對此，文化局長蔡宗雄坦言，社子島開發計畫主計畫後面還會有細部計畫，「如果有文資會影響到道路等，細部計畫可以配合」，且社子島面積很大，先由普查團隊挑出大家有共識的建築，「可以先排（審議）的就先排」，後面不排除納入其他的遺珠之憾。

社子島位在基隆河與淡水河交會處，1970年被畫為滯洪區，禁、限建近半世紀。 圖／...
社子島位在基隆河與淡水河交會處，1970年被畫為滯洪區，禁、限建近半世紀。 圖／聯合報系資料照片
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