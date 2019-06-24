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反對區段徵收 社子島自救會3度陳抗

2019-06-24 23:09聯合報 記者魏莨伊／台北報導

北市社子島開發案一波三折，拆遷安置遲遲不被居民接受，社子島自救會昨天第三度發動陳抗。百名自救會成員前往台北市政府、行政院請命，高舉布條喊口號，提出「反對區段徵收、退回主要計畫」訴求，批評區段徵收是「假開發、真搶地」。對此市府回應，居民的聲音他們都「聽見了」。

北市社子島開發案一波三折，社子島自救會昨天第三度到台北市政府大門陳抗。 記者魏莨...
北市社子島開發案一波三折，社子島自救會昨天第三度到台北市政府大門陳抗。 記者魏莨伊／攝影
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自救會昨天號召百人聚集市府，敲打鍋碗瓢盆，高喊「拒絕區段徵收，保障基本人權」，自救會發言人李華萍表示，社子島禁見45年，是政府對不起他們，因此他們反對區段徵收，要求退回主計畫，解除禁建、就地改建。

李華萍說，社子島土地共302公頃，其中公有土地僅46公頃，私有土地250公頃，市府採取區段徵收「搶走」土地，屆時政府擁有202公頃土地，老百姓僅剩100公頃，批評市府是「假開發，真搶地」。

前來聲援的政大地政系教授徐世榮表示，區段徵收雖定位為「合作開發」，事實上土地所有權人是被迫參加，沒有拒絕權利；政府開發完成後，土地價值會增加，因此土地所有權人屬於「得利者」，但區段徵收領回的面積大約30％左右，也就是說土地所有權人因為「得利」，必須捐獻約70％土地給政府，非常不公平。

對於居民三度抗議，北市府地政局長張治祥回應，居民的聲音市府都有聽到，目前配套方案已經大致完成，大部分都採納居民的訴求，本周三下午就會正式邀請自救會到市府開會。

北市府發言人劉奕霆表示，針對社子島開發內容、居民所提的意見，市府已多次召開會議討論，絕對會以最適當的方式處理社子島開發問題。

社子島自救會本月5日、13日都曾到市府陳情，15日還有人「攔轎抗議」，在社子島地區包圍柯文哲座車，80歲老翁更路躺車前肉身阻擋，雙方僵持15分鐘，最後在警方排除群眾後柯才離場。

社子島區段徵收自救會陳抗柯文哲
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