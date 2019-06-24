新北編新住民語文教材授課 越南、印尼7國語言都有

2019-06-24 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市教材編撰團隊歷時3年，編撰全國國中小通用的7語新住民語文學習教材，共126冊。新北市首創新住民語文教學支援人員共備社群，培育專業師資，並互相討論課程，目前已有近400名新住民教學支援人員取得合格證書。新住民語文學習教材總編輯、坪頂國小校長歐亞美表示，編輯教材最辛苦是拿捏不同語言文化表達的平衡點，文化用語不一定符合我國的風俗民情，須不斷對話，才能取得共識。

新北市教育局今天舉辦新住民語文教學支援人員共備社群公開授課，由6名新住民老師採用新住民語文學習教材授課。其中越南籍阮紅女來台後，克服語言及文化障礙，一路從國小補校唸到大學，接受教學支援人員培訓並加入共備社群，在指導校長帶領下，從班級經營、撰寫教案、製作教具，到實際觀摩授課及運用教材，成為新住民語文教學老師。

馬來西亞籍的新住民語文學習教材新住民編輯委員吳振南也說，原以為編輯教材是單純的翻譯，沒想到用簡單易懂的故事，介紹馬來西亞文化並不容易，有些馬來西亞人認為稀鬆平常的禁忌，對別人卻很新奇，編寫方式也比起預期辛苦得多。