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都更三箭連出擊！新莊、鶯歌2危老重建案今拆除

2019-06-24 16:07聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市新莊區光明段及鶯歌區陶瓷段2處危老重建案今同時舉辦拆除儀式，新北市副市長謝政達也前往新莊現場參與拆除儀式，由於這2處危老重建案危險度總評估分已達69分及78分，具危險疑慮，新北市政府都市更新處表示，未來將重建為電梯集合住宅大樓。

謝政達表示，都更三箭再增添危老建築優先推動、促進民眾遠力危險環境的案例，從危老條例發布上路以來，新北市危老重建核准案量已達44案，累計開工動土件數至今已達13案。

由於新莊區光明段及鶯歌區陶瓷段2處危老重建案，建築物結構安全性能，初步評斷結果的危險度總評估分數已達69分及78分，皆高於一般所稱30分的安全評估基準，屬於未達安全等級的老舊房屋，具危險疑慮。

都更處表示，新北市府提供施行起3年內（109年5月9日止）申請的重建計畫即給予10％容積時程獎勵即將到期，近期申請量也開始有逐漸增加的趨勢，提醒已在進行整合的民眾，可盡快向市府申請重建計劃，以免錯失時程獎勵優惠，同時也可快速改善居住環境。

都更處表示，新莊區光明段危老重建案，經市府危老重建計畫審查通過後，將把原先2棟屋齡40年的4層樓高建築物，重建成1棟地下3層，地上14層的電梯集合住宅，而鶯歌陶瓷段的危老重建案，則把屋齡53年的1戶1棟1層磚石造建築物，重建為1棟地下1層，地上7層的電梯集合住宅。

新北市新莊區光明段及鶯歌區陶瓷段2處危老重建案，今同時舉辦拆除儀式，圖為新莊區光...
新北市新莊區光明段及鶯歌區陶瓷段2處危老重建案，今同時舉辦拆除儀式，圖為新莊區光明段拆除現場。記者胡瑞玲／攝影
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新北市副市長謝政達表示，從危老條例發布上路以來，新北市危老重建核准案量已達44案...
新北市副市長謝政達表示，從危老條例發布上路以來，新北市危老重建核准案量已達44案，累計開工動土件數至今已達13案。記者胡瑞玲／攝影
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新北市新莊區光明段及鶯歌區陶瓷段2處危老重建案，今同時舉辦拆除儀式，圖為新莊區光...
新北市新莊區光明段及鶯歌區陶瓷段2處危老重建案，今同時舉辦拆除儀式，圖為新莊區光明段拆除現場。記者胡瑞玲／攝影
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新北市新莊區光明段及鶯歌區陶瓷段2處危老重建案，今同時舉辦拆除儀式，新北市副市長...
新北市新莊區光明段及鶯歌區陶瓷段2處危老重建案，今同時舉辦拆除儀式，新北市副市長謝政達（右三）也前往新莊現場參與拆除儀式。記者胡瑞玲／攝影
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