都更三箭連出擊！新莊、鶯歌2危老重建案今拆除

2019-06-24 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市新莊區光明段及鶯歌區陶瓷段2處危老重建案今同時舉辦拆除儀式，新北市副市長謝政達也前往新莊現場參與拆除儀式，由於這2處危老重建案危險度總評估分已達69分及78分，具危險疑慮，新北市政府都市更新處表示，未來將重建為電梯集合住宅大樓。

謝政達表示，都更三箭再增添危老建築優先推動、促進民眾遠力危險環境的案例，從危老條例發布上路以來，新北市危老重建核准案量已達44案，累計開工動土件數至今已達13案。

由於新莊區光明段及鶯歌區陶瓷段2處危老重建案，建築物結構安全性能，初步評斷結果的危險度總評估分數已達69分及78分，皆高於一般所稱30分的安全評估基準，屬於未達安全等級的老舊房屋，具危險疑慮。

都更處表示，新北市府提供施行起3年內（109年5月9日止）申請的重建計畫即給予10％容積時程獎勵即將到期，近期申請量也開始有逐漸增加的趨勢，提醒已在進行整合的民眾，可盡快向市府申請重建計劃，以免錯失時程獎勵優惠，同時也可快速改善居住環境。